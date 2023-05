Le PlayStation Showcase de ce 24 mai 2023 a démarré sur les chapeaux de roue avec Phantom Blade Zero. Un titre qui semble coincé entre Nioh et Wo Long Dynasty avec un gros soupçon de mise en scène tout droit sortie de Tigre et Dragon. Oui, les jeux sur la chine ont visiblement la cote ces temps-ci et ce nouveau venu compte bien surfer sur la mode lui aussi. La bande-annonce, ultra stylée, soyons honnêtes, nous montre un assassin dans ce qui semble être une Chine féodale fantasmée.

Phantom Blade Zero impressionne au PlayStation Showcase

Ce héros affronte alors plusieurs ennemis dans des combats au sabre à la chorégraphie léchée. C’est d’ailleurs ce qui frappe principalement dans ce trailer de gameplay : les animations. Que ce soit le héros mis en avant ou les adversaires, la caméra et les animations sont très cinématographiques et c’est voulu.

Dans Phantom Blade Zero, vous incarnez Soul, un assassin d'élite au service d'une organisation insaisissable mais puissante connue simplement sous le nom de « The Order ». Soul est accusé du meurtre du patriarche de l'Ordre et se retrouve gravement blessé lors de la chasse à l'homme qui a suivi. Bien que sa vie soit sauvée par un guérisseur mystique, le remède de fortune ne durera que 66 jours. Maintenant, il doit lutter contre des ennemis puissants et des monstruosités inhumaines, tout en recherchant le cerveau derrière tout cela avant que son temps ne soit écoulé. Synopsis via PlayStation Blog

Oui, c'est la classe

Fantastique, folklore et cinéma ne font qu'un

Ce qui est surprenant, c’est que Phantom Blade Zero est le tout premier jeu XXL du studio chinois S-Game. Autrefois spécialisé dans les jeux mobiles. D’ailleurs, si la franchise nous est totalement inconnue en Occident (ou presque), elle possède plus de 20 millions de fans en Asie. La licence Phantom Blade n’a en effet jamais vraiment quitté le territoire.

La série prend pour inspiration tout un tas d'univers pour créer son propre monde. Le PDG du studio et créateur de la licence a déclaré que Phantom Blade puisait son imaginaire dans le folklore chinois, l’univers steampunk, l’horreur et un zeste de fantasy. Rien que ça.

Côté combat, le studio cite plusieurs films allant « des histoires de Wuxia de Louis Cha. Aux films de Bruce Lee en passant par Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once et Donnie Yen dans John Wick : Chapter 4 ». Ça ratisse très, très large donc.

Le résultat a l'air en tout cas très prometteur, reste à voir ce que ça donnera manette en main. Phantom Blade Zero est attendu sur PS5 et PC à une date encore inconnue.

Alors, ça vous branche ?