Une petite semaine seulement après son lancement record, Phantom Blade Zero déploie déjà sa première mise à jour d’envergure, voici ce qu'elle change.

Sorti le 29 octobre dernier sur PC et PS5, Phantom Blade Zero s’est rapidement imposé comme l’une des belles surprises de cette fin d’année. Mais nul titre ne sort dans un état absolument parfait, et le studio chinois S-GAME vient encore peaufiner sa copie. Après un patch day one déployé au lancement, ses développeurs passent ainsi à la vitesse supérieure avec une première mise à jour d’ampleur.

Phantom Blade Zero reçoit sa première mise à jour majeure, quoi de neuf ?

Comme la plupart des jeux, il n'aura fallu attendre qu'une semaine pour que Phantom Blade Zero reçoive sa première mise à jour post-lancement. Soit suffisamment de temps pour que les développeurs aient pu recueillir les données et retours des joueurs, repérer d'éventuels bugs, et peaufiner le tout avec un patch majeur. Cette première mise à jour d'ampleur du jeu touche justement tant à l'équilibrage qu'à la correction de divers problèmes, mais aussi à quelques ajouts appréciables.

Quelles sont les principales nouveautés de la première grosse mise à jour de Phantom Blade Zero ?

En premier lieu, la dernière mise à jour en date de Phantom Blade Zero apporte les nouveautés suivantes :

Ajout de deux options dans les paramètres audio pour régler l’intensité des effets sonores de coups et celle des sons d’impact.

La touche « Interagir » est désormais réassiglable, au clavier comme à la manette.

Quelles sont les améliorations et ajustements de la mise à jour ?

Ensuite, la première mise à jour majeure de Phantom Blade Zero apporte divers améliorations et ajustements au jeu, comme suit :

Amélioration des performances et de la fluidité dans certaines zones.

Ajustement du comportement en combat de certains boss, ennemis et pièges de l’environnement.

Hua, la Fiancée mortelle, utilise moins souvent ses attaques de saisie dans les modes de difficulté Voyageur et Pionnier. Les modes de difficulté plus élevés ne subissent pas de changement.

Les coups portés avec les armes gagnent en impact et en ressenti, et le volume de certains effets sonores et dialogues a été retouché.

Mise à jour des descriptions d’armes de Phantom Blade Zero, de certaines compétences et des icônes de boutons de la manette.

Refonte de la compilation des shaders : le jeu ne compile plus par défaut les shaders de ray tracing au démarrage, ce qui réduit fortement les temps de lancement. Les joueurs qui jouaient sans ray tracing devront recompiler les shaders une fois au premier lancement après la mise à jour, une opération assez courte. Ceux qui avaient déjà activé le ray tracing peuvent lancer le jeu directement. Pour activer le ray tracing en cours de partie, il faudra redémarrer le jeu, les shaders correspondants étant alors compilés à part.

Réduction des saccades potentielles avec les manettes Bluetooth.

NVIDIA Reflex fonctionne désormais en mode « Auto », même avec la synchronisation verticale activée.

Quels correctifs apporte la première mise à jour d'ampleur de Phantom Blade Zero ?

Enfin, la première mise à jour majeure de Phantom Blade Zero corrige les bugs suivants :

Application d'un correctif à des problèmes pouvant bloquer la progression dans certaines situations.

Application d'un correctif à des problèmes pouvant coincer le personnage dans certaines zones.

Correction de problèmes liés à certaines cinématiques et effets visuels.

Correction de plusieurs problèmes liés aux combats.

Un affichage anormal des cheveux sur certaines cartes graphiques AMD avec des versions de pilotes spécifiques a reçu un correctif.

© S-GAME

Source : WeGame