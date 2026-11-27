Un mois après sa sortie explosive, Phantom Blade Zero continue de se mettre à jour avec un patch massif à venir très prochainement avec plusieurs ajustements et changements.

À l'instar de Souls, le protagoniste principal de Phantom Blade Zero, S-Game ne relâche pas ses efforts. Lancé le 29 octobre 2026 sur PS5 et PC, et déjà fort de 4 millions de ventes, le titre va recevoir ce 28 novembre 2026 une mise à jour massive d'environ 7 Go. En amont de cela, le studio chinois a publié les notes de patch, et elles touchent à peu près tous les aspects du jeu : caméra, performances, équilibrage, quêtes et trophées/succès.

Que faut-il retenir de la nouvelle mise à jour de Phantom Blade Zero ?

Compte tenu de son poids massif de 7 Go, nous allons ici mettre en avant les points essentiels de la mise à jour de Phantom Blade Zero à venir ce 28 novembre 2026 sur PC et PS5. Pour tout le détail, vous pouvez vous rendre sur le site officiel du jeu, avec la possibilité de consulter les notes du patch en français.

De nouveaux ajustements et options en lien avec la caméra

Parmi les ajouts notables, on retiendra donc surtout l'ajout d'une nouvelle section « Assistance au combat » dans les options, avec un réglage d'assistance « caméra forte automatique ». Une fois désactivé, la caméra ne recentre franchement l'action que lorsque vous attaquez un ennemi, et se contente de légers ajustements le reste du temps. Côté PC : un réglage de sensibilité pour changer de cible à la souris fait son apparition.

Une amélioration des performances et de la fluidité pour le gameplay de Phantom Blade Zero

L'autre apport majeur de cette mise à jour de Phantom Blade Zero se trouve du côté de meilleures performances : le jeu va consommer moins de mémoire vidéo et système, ce qui devrait se ressentir surtout dans les cinématiques et les zones enneigées dans les derniers tronçons de l'histoire. S-Game promet également un framerate plus stable dans certaines zones et face à certains boss, avec moins de saccades.

Par extension, il faut s'attendre avec la nouvelle mise à jour à un gameplay plus fluide : le verrouillage automatique des cibles a été revu, et votre personnage ne devrait plus buter sur les petits rochers, les marches basses ou les pentes douces.

Plusieurs correctifs qui font notamment sauter des combos bugués trop puissants et rendent enfin des succès/trophées atteignables

Enfin, mise à jour oblige, le nouveau patch de Phantom Blade Zero va corriger de nombreux bugs, et en l'occurrence faire sauter certains combos qui exploitaient des bugs du jeu. La compétence Tremblement de Terre du Wagon de Guerre ne cumule plus ses dégâts, le bonus de l'accessoire Éventail de Danse ne s'applique plus en permanence, et le Masque Nuo ne permet plus d'enchaîner gratuitement les Phantom Edges de type Artifice.

Le revers de la médaille de ces « nerfs » dans Phantom Blade Zero est que certains succès/trophées et quêtes reçoivent des correctifs bienvenus. La quête L'Esprit Héroïque Immortel devient notamment plus permissive, la collection d'objets à 100% est enfin atteignable et plusieurs blocages de progression ont sauté, y compris en New Game+.

© S-GAME

Source : Site officiel de Phantom Blade Zero