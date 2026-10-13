Le hit de la rentrée de PlayStation, Marvel’s Wolverine, n’aura peut-être pas réussi à mettre tout le monde d’accord, mais une chose est sûre : Phantom Blade Zero semble de son côté très bien parti pour réussir cet exploit. Dès son annonce au PlayStation Showcase de mai 2023, le titre développé par S-Game a en effet tout de suite tapé dans l’œil des joueurs PS5 et PC, où il sera bientôt disponible en exclusivité. Et ils sont loin d’être les seuls à avoir été impressionnés par le jeu chinois, qui a également réussi à laisser les grandes pontes de l’éditeur japonais bouche bées.

Phantom Blade Zero a impressionné PlayStation au premier coup d’œil

C’est en tout cas ce qu’a révélé Soulframe Liang, directeur de Phantom Blade Zero, à l’occasion d’une interview pour le média PCGamesN, où il est notamment revenu sur la façon dont le jeu a été présenté aux équipes de PlayStation. « On était deux jeunes hommes, tout frais, et on est simplement entrés dans la salle de réunion des dirigeants de PlayStation », se souvient-il. « On venait de rencontrer un responsable commercial. Nous lui avons montré cette maquette, une maquette très sommaire par rapport à ce que vous voyez aujourd’hui, et il a été impressionné ».

Un rendez-vous d’un genre tout à fait classique dans le milieu, donc, qui a toutefois pris une tournure inattendue pour les créateurs de Phantom Blade Zero lorsque Christian Svensson, vice-président et directeur des relations tiers chez PlayStation, et Shuhei Yoshida, ex-président de la compagnie, ont été appelés à leur tour à venir voir la présentation. « Le responsable commercial les a tous appelés pour qu’ils viennent voir le trailer, et Christian s’est exclamé : ‘P*tain de m*rde ! Qui êtes-vous ? C’est si impressionnant’ ».

Et il s’avère d'ailleurs que les équipes de PlayStation ont été tellement impressionnées qu’elles ont alors décidé de convier S-Game à inclure la présentation de Phantom Blade Zero à leur conférence de mai 2023, aux côtés de jeux comme Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage ou encore la version PS VR2 de Resident Evil 4. Une belle mise en lumière pour le titre, donc, qui est depuis surveillé de très près par de nombreux joueurs à travers le monde, qui y voient déjà un potentiel candidat au titre de GOTY 2026.

© S-Game

Déjà un sérieux prétendant au titre de GOTY 2026 ?

Et ce ne sont certainement pas les dernières previews de la presse, basées sur une démo d’environ six heures, qui vont leur faire penser le contraire. Outre le système de combat, qui a fait l’objet de nombreux éloges pour son dynamisme, sa réactivité et sa mise en scène, Phantom Blade Zero est déjà notamment loué pour la structure de ses zones ouvertes, influencée par les metroidvanias, mais aussi sa direction artistique et son ambiance. Reste maintenant à voir ce qu’il en sera pour le public à la sortie du jeu sur PS5 et PC dès le 29 octobre 2026.

Source : PCGamesN