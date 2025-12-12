Même si on savait déjà à l'avance que Phantom Blade Zero allait de nouveau se montrer durant la cérémonie des Game Awards 2025 pour annoncer sa date de sortie, les amateurs de jeux d'action spectaculaires et de productions chinoises ayant connu une certaine montée en puissance depuis la sortie de Black Myth Wukong ont malgré tout eu droit à une telle annonce dans les règles de l'art, et toujours avec un style d'une classe folle.

Deux ans après une première présentation surprise qui avait fait forte impression, Phantom Blade Zero a su se construire une solide réputation en suscitant un engouement certain auprès des joueurs friands d'action-RPG dantesques. Chaque réapparition du titre du studio chinois S-GAME n'a fait qu'enfoncer le clou, ou en l'occurrence l'épée dans le corps des ennemis de son personnage principal muet, mais d'une classe indéniable.

Après plusieurs démos jouables à l'occasion des plus grands salons du jeu vidéo au fil de l'année, restait encore à savoir exactement quand Phantom Blade Zero allait enfin se laisser essayer par l'ensemble des joueurs courant 2026, pour l'heure uniquement sur PC et PS5. Nous avions reçu le mémo à l'avance, c'était à la cérémonie des Game Awards 2025 ce 12 décembre 2025 très tôt chez nous que S-GAME nous donnait rendez-vous pour découvrir cette fameuse date de sortie. Une fois encore, le studio chinois en a profité pour nous gâter d'une bande-annonce qui en met plein la vue, avec un combat spectaculaire, superbement chorégraphié, et avec une bande-son proprement électrique.

À l'issue de cette nouvelle présentation toujours aussi alléchante de Phantom Blade Zero, voilà que le couperet tombe enfin : rendez-vous donc le 9 septembre 2026 sur PC et PS5 pour essayer de reproduire avec le même panache ce que cet extrait de gameplay nous a montré.

