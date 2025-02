C’est un rendez-vous annuel incontournable. Les footeux ont leur EA FC, les amateurs de catch leur WWE et Abby, pardon, les inconditionnels de golf leur PGA 2K. L’édition 2025 s’est récemment officialisée et l'éditeur nous en a dévoilé davantage sur ses nouveautés.

Modèle de sortie annuel, PGA 2K25 ne versera pas dans l’innovation. Cette mouture 2025 prendra malgré tout le temps de peaufiner deux aspects principaux de la simulation de golf : les modes MYCARRER et MyPLAYER. 2K promet en outre davantage de systèmes de personnalisation et de progression, trois des championnats majeurs (PGA Championship, l'U.S. Open et l'Open Championship) et le lancement de la toute nouvelle mécanique EvoSwing.

Petit tour d'horizon des nouveautés de PGA 2K25

La personnalisation de MyPlayer de PGA 2K25 s’annonce donc comme la plus poussée à ce jour. Plus de types de corps, de tailles, de coiffures, de couleurs de peau, mais aussi modèles de tête et de corps quadruplés… l’éditeur entend offrir plus d’options de personnalisation que n'importe quel autre jeu de la franchise. Votre golfeur créé, il faudra ensuite mettre ses compétences à l’épreuve dans le mode MyCAREER. Dans PGA 2K25, il sera ainsi possible de commencer votre parcours ans la Q-School, sur le Korn Ferry Tour, ou en sautant directement dans le PGA TOUR, avec l'objectif de terminer dans le Top 70 et de gagner une place dans les playoffs pour concourir la FedEx Cup.

Comprenez par là qu’il y aura désormais deux options pour jouer les tours du mode : les tours dynamiques et la simulation interactive. Avec la première, il est possible de passer rapidement d’un tour à l’autre puisqu’une seule partie du parcours est choisie pour être jouée. Dans le cas de la seconde, vous pouvez entrer et sortir d'un tour à n'importe quel moment pour choisir les trous de votre choix.

Un système de progression inédit

La grande nouveauté de PGA 2K25 en revanche, ce sera bien la progression de l’équipement, basée sur un système de montée en niveau et de progression sur les clubs, et qui devrait vous permettre d’adapter votre équipement à votre style de jeu de prédilection en l'améliorant. Et cela vaut aussi pour les clubs que les balles.

Pour le reste, PGA 2K25 entend pousser le réalisme à un autre cran avec son tout nouveau tout beau EvoSwing pour le Swing Stick et le 3-Click Swing. Une fonctionnalité qui cherche à mieux simuler la sensation de swinguer avec un club de golf quand le Swing Stick est mis à contribution. Pour rappel, le jeu est attendu le 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series, PC via Steam.