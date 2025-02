Pas besoin d’attendre la fin du mois pour avoir un premier avant-goût de PGA 2K25. Les golfeurs en herbe peuvent commencer à exercer leurs talents sur le terrain dès aujourd’hui grâce à une démo entièrement gratuite, disponible dès maintenant sur PS5, Xbox Series et PC. Intitulée First Look, elle permet en outre d’accéder à l’éditeur de personnages dans son intégralité. Les joueurs auront alors la possibilité de créer trois sportifs en accédant aux toutes nouvelles options de personnalisation inaugurées par PGA 2K25. Ils pourront alors déterminer la combinaison parfaite correspondant leur style de jeu, et faire progresser l’OVR de leur MyPLAYER de 65 à 70.

Une fois votre golfeur à votre goût, vous pourrez mettre vos talents à l’épreuve dans des matchs locaux sur le back nine du TPC Scottsdale et le WM Phoenix Open, ou dans le mode Entraînement, entièrement accessible. Aussi, les plus acharnés pourront accéder à de premières quêtes, histoires qu’ils puissent débuter et développer leurs compétences en amont de la sortie officielle de PGA 2K25. Évidemment, votre progression sera conservée et transférée dans la version complète du jeu. On rappelle au passage qu’un accès anticipé payant permettra aux acheteurs des Éditions Deluxe et Légende de profiter de l’entièreté du jeu à compter du 21 février.