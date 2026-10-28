Le Nintendo Indie World du jour nous a finalement donné la sortie de Petal Runner, un jeu qui a tout d'un jeu Pokemon de l'ère Game Boy dans son esthétique.

La conférence Nintendo de ce 28 octobre 2026 nous a donné un nouvel aperçu d'un jeu à la pokemon qui va faire rêver les nostalgiques. En effet, Nano Park Studios a profité de l'Indie World pour dévoiler la sortie de Petal Runner sur Nintendo Switch 2 et, du même coup, donner la date de sortie. Beaucoup d'entre vous vont surveiller son lancement en 2027.

Un nouveau Pokemon-like sur PC et Nintendo Switch 2 daté au Indie World

Présenté à la Gamescom 2026 - et d'ailleurs victime du fameux vol de matériel sur place - on attendait potentiellement Petal Runner pour cette année. Seulement, ça c'était avant la conférence Indie World. À l'occasion de l'événement, Nano Park Studios et l'éditeur iam8bit on finalement dévoilé un nouveau trailer qui date le Pokemon-like sur Nintendo Switch 2 au 8 mars 2027.

Enfin, on dit Pokemon-like, mais c'est surtout dans l'esthétique que Petal Runner nous rappelle la franchise de Game Freak. Il faut dit qu'avec ses sprites, un animal adorable et ses animations, il fleure bon l'ère Game Boy. En tout cas, c'est difficile de ne pas être charmé en voyant ces images quand on a grandi avec la console de Nintendo.

Pour ce qui est du gameplay, Petal Runner est davantage un jeu 'tranche de vie' qu'un jeu de collection à la pokemon. Ici, vous incarnez une équipe de livreurs à vélo. Vous remplissez vos missions dans la ville de Sapphire Valley, rencontrez de nouvelles personnes et participez à des mini-jeux tout en vivant votre existence à votre rythme. Une expérience cosy en somme, à retrouver en mars 2027 sur Nintendo Switch 2 et PC.

Jouez à la démo de Petal Runner dès aujourd'hui

Le trailer de la conférence Nintendo Indie World réserve une dernière surprise pour Petal Runner. Une démo gratuit sort aujourd'hui, vous donnant l'occasion de vous faire votre avis sur ce titre indé qui a tout pour plaire aux anciens fans de Pokemon. Déjà disponible sur PC, via Steam, elle devrait arriver également sur Nintendo Switch 2 dans les heures qui viennent.