Vous êtes fans amoureux de Persona ? Vous avez retourné l’excellent Persona 5 et Persona 3 Remake ? Alors on a peut-être quelque chose pour vous. Un nouveau JRPG dans la même veine que la célèbre licence d’Altus : Varlet, à venir sur PC, PS5 et Nintendo Switch.

Varlet, un cousin de Persona qui pourrait bien plaire aux fans

Développé par le studio FuRyu, le jeu empreinte beaucoup à la licence Persona. Varlet nous propose en effet de suivre plusieurs jeunes gens étudiants dans la prestigieuse académie de Kousei. Une école à la pointe de la technologie qui oblige ses élèves à utiliser (avec abus) la réalité virtuelle. Une poignée d’entre eux se rendent rapidement compte que des monstres prennent peu à peu la place des gens dans le monde réel et décident de prendre les armes pour les combattre. Oui, le pitch rappelle pas mal la saga Persona et ça ne s’arrête pas là puisque visuellement aussi on s’en rapproche.

Les personnages sont hauts en couleur, la direction artistique est très stylisée et les animations sont plutôt classes. Toujours comme Persona, on vivra le quotidien de ses adolescents pas comme les autres, en plus d'affronter diverses créatures au détour d'un couloir. Ici, les affrontements se dérouleront au tour par tour avec une petite mise en scène typique de ce genre de jeu. Après avoir teasé son annonce, Varlet officialise enfin sa date de sortie sur consoles et PC. Le jeu arrivera donc sur PS5, PC et Nintendo Switch dès le 28 août 2025, en plein été pendant les vacances. Mais les fans de Persona le savent très bien, les vacances, ce n'est pas de tout repos non plus.

Opening de Varlet

Annonce et présentation