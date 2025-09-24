Les fans de Persona ont eu droit à une annonce inattendue. Atlus a décidé d’offrir un cadeau qui devrait plaire aussi bien aux nouveaux venus qu’aux joueurs de longue date. E

Bonne nouvelle pour les fans de Persona 3. Atlus offre la possibilité de lire gratuitement le premier volume du manga adapté du célèbre JRPG. Une opération spéciale qui vise à remercier la communauté et à mettre en avant la sortie prochaine de Persona 3 Reload sur Nintendo Switch 2.

Un cadeau Persona pour tout le monde

Ce premier tome du manga Persona compte 162 pages et reprend les débuts de l’aventure du S.E.E.S., du Tartarus et de la Dark Hour. L’offre est disponible directement via le site officiel de Persona 3 Reload, mais seulement pour un temps limité. Atlus n’a pas précisé la date de fin, ce qui rend l’opportunité d’autant plus précieuse pour les curieux et les passionnés.

Il est important de noter que ce manga n’a pas été écrit à l’occasion du remake. Il a débuté en 2007 sous la plume de Shuji Sogabe et s’est achevé en 2017, bien avant l’arrivée de Persona 3 Reload. Les lecteurs ne doivent donc pas s’attendre à retrouver le contenu inédit du remake, mais plutôt une adaptation fidèle à la version originale du jeu. Sogabe, d’ailleurs, n’en était pas à son coup d’essai : après Persona 3, il s’est aussi occupé du manga Persona 4. Quant à Persona 5, il a lui aussi eu droit à sa version papier, mais confiée à un autre auteur.

Une mise en avant avant le jeu Switch 2

Ce cadeau d’Atlus n’arrive pas par hasard. Il accompagne la sortie prochaine de Persona 3 Reload sur Switch 2, prévue pour le 23 octobre 2025. Cette version sera proposée au format Game-Key Card, un choix qui a déjà fait débat parmi les joueurs, car les fichiers ne seront pas intégrés directement sur la cartouche. Malgré cette petite controverse, l’arrivée du jeu sur la nouvelle console hybride de Nintendo était très attendue. Elle permettra à un public encore plus large de plonger dans cette aventure culte, modernisée pour l’occasion.

Bien que le 3 n’ait jamais atteint la popularité mondiale de Persona 5, il reste un épisode incontournable de la saga. Son ambiance unique, ses mécaniques sociales et son histoire sombre continuent de séduire les fans. Le manga, quant à lui, offre une autre manière de se replonger dans cet univers, en mettant davantage l’accent sur les personnages et leurs interactions.

