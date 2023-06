Que ce soit dans sa version de base ou « Royal », Persona 5 est considéré comme l'un des meilleurs JRPG de tous les temps. Au point même d'avoir été consacré comme tel par des joueurs japonais dans le magazine Famitsu. Une licence qui sourit à ses équipes, développeurs et son éditeur, et qui serait sur le point de revenir avec deux projets.

Deux jeux Persona annoncés durant le Summer Game Fest 2023 ?

Le Summer Game Fest 2023 se rapproche à grands pas et les acteurs de l'industrie ajustent leur plan de communication pour les prochains jours. De nombreuses conférences auront lieu dont le Xbox Games Showcase de Microsoft. L'un des principaux évènements qui sera suivi d'un Starfield Direct pour promouvoir le dernier bébé de Bethesda avant la sortie.

Hormis les exclusivités Xbox attendues comme Hellblade 2, Forza Motorsport et peut-être Everwild, le Xbox Games Showcase pourrait être le théâtre d'une annonce Persona 3 Remake. Une vieille rumeur qui a toutefois pris de l'ampleur avec de récents leaks. Mais selon le dataminer Pan-Hime, qui a bonne réputation lorsqu'il s'agit de la franchise, la révélation aurait lieu « prochainement ». Alors pourquoi pas au cours du Xbox Games Showcase, ou sinon, durant la soirée du SGF 2023 ?

Ça, c'était pour le premier jeu, mais visiblement, un nouveau Persona 5 est en route. En mai, Atlus a enregistré le nom de domaine « P5T.JP ». P5 comme l'abréviation du titre. Et en début de mois, l'éditeur l'a mis à jour. Un indice qui supposerait une annonce imminente. Quand ? Même chose que P3 Remake, rien n'est sûr. En revanche, le dataminer Pan-Hime a pris la parole pour indiquer la nature de ce jeu secret. « Écoutez, tout ce que je sais, c'est que Persona 3 Remake sera bientôt annoncé. Concernant P5T, ce n'est pas un jeu de combat. Et ce n'est pas non plus un jeu avec Akechi (ndlr : Goro Akechi). Est-ce qu'ils seront dévoilés ensemble ? Je ne sais pas » (via Twitter).

Crédits : Steam.

Et P6, ça en est où ?

Si ces deux jeux devraient être officialisés « très bientôt », c'est une autre histoire pour Persona 6. L'année dernière, Atlus avait anéanti les espoirs des fans en les avertissant qu'il n'y aurait pas d'annonce au Super Live P-Sound Wish 2022. Mais voilà, à la rentrée, il se sera écoulé un an sans véritable information sur ce nouveau jeu.

Selon Nate the Hate, qui a fait fuiter des jeux Switch et autres, P6 pourrait arriver en 2024 en exclusivité temporaire sur PS5. Le côté temporaire est d'ailleurs quasiment confirmé puisque l'éditeur avait fait suivre une enquête. Dans ce questionnaire, Atlus voulait savoir si les joueurs étaient motivés pour voir Persona 6 sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Et le PC ? Il n'était pas dans l'équation, mais peut-être que les choses ont évolué en interne.

Au détour d'un entretien, Naoto Hiraoka, senior managing director chez Atlus, avait dit que la formule ne bougerait pas afin d'élargir le public de Persona 6. « J'essaye de ne pas penser aux ventes à l'international. Je pense plutôt que les joueurs étrangers recherchent dans nos jeux cet esprit japonais. Bien que le personnage principal de Persona 5 soit un lycéen, tout son quotidien n'est pas forcément compréhensible. Mais je pense qu'Atlus représente la culture japonaise à leurs yeux, et que cela nous rapproche ».