A l’occasion du Nintendo Direct de septembre 2026, ATLUS a fait deux belles surprises aux joueurs Nintendo Switch 2. Deux des JRPG les plus attendus des prochaines années arrivent sur la console.

La journée était placée sous le signe des leaks pour ATLUS. Comme de nombreux autres jeux, les listes de succès de Persona 4 et Persona 6 ont fuité à cause de Steam livrant de premiers détails sur le sixième épisode numéroté de la licence. La pilule doit être d’autant plus dure à avaler pour le studio japonais qu’il avait réservé deux belles surprises lors du Nintendo Direct de septembre 2026. C’est officiel, ses deux prochains jeux à paraître arriveront sur Nintendo Switch 2, mais pas forcément lors de leur lancement.

Persona 6 et 4 Revival annoncés sur Nintendo Switch 2

Alors qu’il sortira un peu plus tôt sur les autres plateformes Persona 4 Revival, le remake intégral de P4 Golden, fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 le 20 mai 2027. Pour mémoire, le jeu proposera une refonte graphique, une mise en scène modernisée, des environnements plus détaillés et des options de confort modernes directement empruntées à Persona 5 Royal et au remake de Persona 3. Mais, ATLUS avait une « Last Surprise ».

Persona 6 arrivera également sur Nintendo Switch 2 à une date toujours indéterminée. Les leaks du jour n’ont toujours pas convaincu l’éditeur japonais de nous révéler de nouvelles images, il faudra se contenter du teaser sur fond vert déjà dévoilé. Et il faut admettre que la série Persona a tout du petit bonbon sur la console hybride, que l'on savoure partout avec soi en mode nomade. Pour de plus amples détails quant aux fonctionnalités spécifiques à la Nintendo Switch 2 ou des informations officielles de Persona 6 il faudra cependant repasser.