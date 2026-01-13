C'est une année importante pour les jeux se terminant par 6, disait Xbox il y a quelques jours sur ses réseaux sociaux. Beaucoup de fans se sont enflammés en pensant à The Elder Scrolls 6, mais l'on sait que les cibles étaient Forza Horizon 6 ou encore GTA 6, qui, eux, sont bien confirmés cette année. Mais est-ce qu'un certain Persona 6 ne serait pas concerné lui aussi ? On sait que Xbox et Atlus ont une certaine proximité depuis un moment. De plus, on attend un nouveau jeu depuis des lustres et voilà maintenant que Sega laisse traîner ce qui pourrait être un indice.

Une annonce de Persona 6 pour bientôt ?

Repéré par des fans sur Google, le site anniversaire officiel pour les 30 ans de Persona pourrait bien nous teaser une annonce. Lorsque l'on fait une recherche, on peut en effet y lire une phrase de prime abord anodine dans le résumé de qui nous invite à venir « célébrer le parcours et commencer le prochain chapitre de la série ». Il n'en fallait pas moins pour que la rumeur d'une annonce imminente ne vienne enflammer Internet. Et si Persona 6 était annoncé d'ici peu ?

On sait que ce genre de phrase marketing parle en général d'un nouveau chapitre dans la vie de la licence après un évènement marquant, ici après ses 30 ans. Toutefois, la formulation peut aussi laisser entendre qu'un nouveau jeu est sur les rails. C'est en tout cas ce qu'espèrent de fans qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent, si ce n'est des remakes et remasters. Persona 5 semble terriblement loin et ses spin-offs n'ont pas suffi à étancher la soif des fans de J-RPG narratif. Pour le moment, Atlus n'a pas dévoilé ses plans, mais il pourrait bien marquer les 30 ans de la licence en annonçant un nouvel épisode.

Image capturée directement depuis Google

Une annonce imminente ?

Xbox tiendra prochainement un Developer Direct avec déjà plusieurs titres confirmés comme Forza Horizon 6 ou encore le prochain jeu de Game Freak. Mais l'on sait qu'il arrive parfois, pour ne pas dire souvent, que des annonces surprise viennent se glisser dans le show. Est-ce qu'Atlus sera lui aussi présent avec son Persona 6 ? Difficile à dire, et vu d'ici, ça semble peu probable, mais on peut toujours garder un peu d'espoir, non ? L'éditeur pourrait également viser un évènement plus imposant comme le Summer Game Fest ou encore les Game Awards, voire tout simplement attendre la date précise de son anniversaire en septembre. Vous l'aurez compris, on n'en sait toujours rien, mais on bouillonne !