Persona 6 n’a toujours pas été officiellement présenté par ATLUS, mais Steam vient de faire fuiter les premiers détails sur le gameplay. La plateforme de Valve est en effet victime d’un leak sans précédent ayant dévoilé la liste des succès de plusieurs dizaines de jeux, parmi lesquels Kingdom Hearts 4, Tomb Raider Legacy of Atlantis, FF Resonance, Persona 4 et Persona 6. En consultant la liste partagée par Exophase, plusieurs indices se dégagent ainsi sur son gameplay, son univers et son changement de direction par rapport à Persona 5. Evidemment, nous recommandons à toute personne souhaitant attendre une communication officielle de ne pas aller plus loin au risque de se faire spoiler.

Une toute autre justice dans Persona 6, premiers détails sur l'histoire et le monde

Si la liste n’est évidemment pas définitive et que plusieurs informations relèvent de la spéculation, les grandes lignes de Persona 6 commencent enfin à se dessiner. Ce qui frappe immédiatement, c’est le contraste qui s’annonce avec son prédécesseur. Après les Voleurs Fantômes, Persona 6 placerait davantage ses personnages du côté de l’autorité. Les succès parlent en effet d’une cinquantaine d’arrestations, de perquisitions permettant d’ouvrir une centaine de coffres, de l’usage de la force létale, d’effractions, d’insignes ensanglantés et même de rondes dignes d’un agent de police. Au-delà du champ lexical particulièrement fourni, Persona 6 disposerait visiblement d’un système de primes, avec des ombres à capturer puis à rapporter auprès d’une certaine Wilhelmina. Des enquêtes seraient également de la partie, avec des indices à relier à l’aide de fils rouges pour ouvrir la voie à de nouvelles pistes.

Persona 6 troquerait donc les voleurs contre des justiciers, peut-être autoproclamés, qui agiraient sous la bannière d’un groupe nommé Hex après avoir signé un contrat. Le jeu changerait également de décor pour s’installer à Yokohama, deuxième ville du Japon, déjà visitée dans Persona 5 Strikers. Le cadre lycéen, indissociable de la licence, resterait de mise avec les examens, les statistiques sociales, les petits boulots et les activités extrascolaires. Les Palaces céderaient quant à eux leur place aux « Underworlds » qui, si l’on se fie au leak, devraient être au nombre de sept ou huit, comme le veut la tradition de la série. En voici la liste :

Hellrite Stage

Justiceopolis

Reverie Dreamland

Craveheart Tower

Yama's Ledger

Lieu non nommé lié à une affaire de lettres de menaces

Enlightenment Factory

Unmasked Yokohama

Quels sont les leaks de gameplay de P6 ?

Côté gameplay, Persona 6 conserverait le second éveil des Personas, mais implémenterait des « Handoffs », avec notamment une chaîne de trois transferts à réaliser. Le modding des armes devrait toujours avoir son importance, avec des munitions spéciales, notamment pour initier les combats. La fusion des Personas s’enrichirait quant à elle de « Dyad Fusions » à deux, trois ou plus créatures, ainsi que de cartes d’Arcane capables de modifier une compétence. Ce ne sera sûrement pas de trop pour vaincre une nouvelle fois la Faucheuse, dont le retour serait bien prévu dans Persona 6, tout comme celui d’Alice, qui reviendrait cette fois sous la forme d’une des fameuses « Wanted Shadow ».

Ce sixième épisode nous laisserait toujours tisser des liens avec nos camarades, qui troqueraient le nom de Confidents pour devenir des « Connections ». Le leak évoque jusqu’à 80 relations, sans que l’on ne sache s’il s’agit de 80 personnages distincts ou 80 paliers à atteindre. La romance serait toujours de la partie, sans qu’aucun indice ne soit donné sur les prétendants. Un jeu d’arcade « Police Panic » serait également jouable, alors qu’un succès évoque explicitement la « bonne fin », laissant entendre que plusieurs conclusions seraient proposées. Reste désormais à attendre une communication officielle pour découvrir comment toutes ces informations prendront vie dans Persona 6. ATLUS doit en tout cas être sacrément vert.

Source : Exophase