Le très attendu Persona 6 d'ATLUS a récemment fait l'objet d'un leak évoquant à la fois une très bonne et une mauvaise nouvelle frustrante pour les fans.

Tandis que la célèbre franchise spin-off de Shin Megami Tensei fête cette année ses 30 ans, Persona 6 continue de se faire cruellement désirer par ses fans. Si on sait qu'ATLUS planche bien sur le sujet, les nouvelles officielles à son égard sont rares. Cela pourrait toutefois très bientôt changer alors que le Summer Game Fest 2026 approche à grands pas. D'ici là, le sixième épisode de cette franchise majeure du genre RPG a fait l'objet d'un récent leak en demi-teinte.

Un nouveau leak dans la dualité pour Persona 6

Les rumeurs concernant le développement de Persona 6 circulent depuis longtemps, bien que ni Sega, son éditeur, ni ATLUS, son développeur, n'aient encore fait d'annonce officielle. De nouvelles rumeurs de la part du réseau chinois Xiaohongshu et relayées notamment par le leaker bien connu Extas1s sur X.com, ont toutefois plusieurs détails sur la suite très attendue de Persona 5, 10 ans après sa sortie initiale, avec moult remakes et spin-offs sortis entre-temps pour contenter les fans.

Selon cette nouvelle rumeur de Xiaohongshu, Persona 6 mettra en scène deux protagonistes : un personnage féminin aux cheveux noirs et rouges, ainsi qu'un personnage masculin blond. On apprend par ailleurs que ce sixième opus tant attendu serait « feature complete », ce qui signifie qu'il dispose de tous les éléments nécessaires pour que l'on soit en mesure de le parcourir du début à la fin. Malheureusement, cela signifie également qu'il reste encore quelques ultimes étapes avant la fin de son développement.

De ce fait, la dernière information relative à Persona 6 provenant de ce leak évoque qu'il aurait fait l'objet d'un report en interne. Au grand dam des fans de la franchise, il ne fera malheureusement pas office de cadeau d'anniversaire pour les 30 ans de la série, puisqu'ATLUS et SEGA envisageraient de ne le sortir que courant 2027. Bien entendu, leak oblige, il convient d'attendre des informations plus officielles pour en avoir le cœur net. Rendez-vous dans quelques jours à l'occasion du Summer Game Fest pour enfin avoir droit à une annonce en bonne et due forme concernant Persona 6 ?

Source : Extas1s sur X.com