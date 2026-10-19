En attendant des nouvelles plus concrètes de Persona 6, les créateurs des derniers opus nous en disent plus que ce qui fait l’essence de la franchise et le RPG idéal à leurs yeux.

Pour les fans de Persona, l’année 2027 sera assurément riche en nouveautés. On pense bien évidemment à la sortie de Persona 4 Revival, prévue pour le 18 février, mais aussi et surtout à l’arrivée de Persona 6, nouvelle entrée extrêmement attendue par les joueurs depuis des années maintenant. Et à défaut d’avoir beaucoup d’informations à son sujet pour l’instant, les créateurs des derniers opus sont récemment revenus sur ce qui fait réellement l’identité de la franchise à leurs yeux, ainsi que sur leur vision du « RPG idéal ».

Qu’est-ce que l’identité de Persona selon ses créateurs ?

C’est plus précisément à l’occasion d’une table ronde organisée au festival Tenth Mosaic le 22 septembre dernier que Katsura Hashino, Shigenori Soejima et Shoji Meguro, respectivement directeur, concepteur de personnage et compositeur sur Persona 3, 4 et 5, se sont exprimés à ce sujet. Et à en croire le média 4Gamer, qui a pu assister à l’événement, tous ont une vision bien précise et personnelle de ce que représente réellement « l’essence Persona » :

Pour Hashino, cela se résume au mot « chaos ». C’est pourquoi à l’instar de la myriade d’émotions que l’on peut ressentir à l’adolescence, le directeur des trois derniers Persona a volontairement souhaité intégrer une grande variété d’éléments co-existant de manière chaotique dans les jeux plutôt que de s’en tenir à une seule et même direction.

Pour Soejima, cela tient au fait que les univers et les intrigues de chaque opus « évoluent pour refléter leur époque », ce qui évite à la franchise de stagner en termes d’identité. À ses yeux, un bon Persona doit en effet être capable de trouver écho auprès du public contemporain, en s’inspirant de la société et de la culture moderne.

De la même manière, Meguro estime que la « spécificité Persona » tient davantage à la façon dont il collabore avec Hashino pour composer des morceaux capables de s’adapter aux différents concepts et aux nombreux thèmes des différents jeux, plutôt que de s’en tenir à une vision stricte supposée représenter la licence dans son ensemble.

Katsura Hashino et sa quête du « RPG idéal »

Quant à la question de savoir ce qui fait un bon RPG à l’heure d’aujourd’hui, le directeur de Persona 3, 4 et 5 estime que cela repose surtout sur le fait qu’il ne doit pas se résumer « à quelque chose d’éphémère ». Surtout pas au point de pouvoir être facilement remplacé par le visionnage d’un film ou d’une série par exemple. Pour lui, il est important que l’expérience puisse rester gravée dans la mémoire des joueurs, même une fois le jeu terminé, et qu’il devienne même « une source d’inspiration pour la suite de leur vie ».

Étonnamment, malgré l’impact laissé par les derniers Persona sur des millions de joueurs, il estime toutefois ne pas avoir encore pleinement réussi à accomplir cet objectif, et compte bien travailler dur pour le faire à travers ses futurs travaux. Malheureusement, ce n’est toutefois pas avec Persona 6 que cela pourra se concrétiser, puisque Hashino a quitté la direction de P-Studio il y a maintenant plusieurs années pour prendre la tête de Studio Zerio, où il a notamment donné naissance à l’excellent Metaphor: ReFantazio.

Persona 6, un nouveau départ pour la franchise en 2027 ?

La grande question, aujourd’hui, est donc de savoir si la nouvelle équipe, désormais dirigée par Kazuhisa Wada, saura s’en tenir à la vision de Persona défendue ces dernières années par l’ancienne équipe, ou si elle amènera au contraire la franchise sur de nouveaux terrains. Réponse dans les mois à venir. En attendant, Persona 6 continue de se faire particulièrement discret depuis son annonce au Xbox Games Showcase du mois de juin. Mais qui sait, peut-être les Game Awards 2026 nous permettront-ils enfin d’en apprendre plus à son sujet ?

Source : 4Gamer (via Automaton)