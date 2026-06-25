Pour les fans de Persona, le Xbox Games Showcase 2026 aura définitivement été porteur de bonnes nouvelles. En effet, outre la confirmation que Persona 4 Revival sortira dès le 18 février 2027, la conférence de Microsoft fut également l’occasion pour Atlus d’officialiser Persona 6 avec un premier teaser. Et ce dernier n’aura peut-être pas été l’éclat attendu par certains, la faute à une présentation particulièrement avare en informations, mais cela n’empêche pas le créateur du jeu de nous promettre une expérience qui devrait être capable de marquer les esprits.

Le créateur de Persona 6 affirme vouloir marquer les esprits

C’est en tout cas ce qu’a assuré Kazuhisa Wada, créateur de Persona, dans les colonnes de Famitsu. Interrogé par le média sur les défis qu’il souhaite relever à l’avenir dans sa carrière, ce dernier a déclaré vouloir produire des jeux « laissant une forte impression », un peu « comme du poison ». « Au fond, en tant que créateur, je ne m’intéresse pas vraiment aux choses qui ne sont ni bonnes, ni mauvaises », explique le directeur de Persona 6. « C’est pourquoi, malgré les risques et les contraintes, nous avons essayé de créer quelque chose qui, comme un poison, laisse une forte impression ».

« Bien sûr, il ne s’agit pas seulement de sensationnalisme ou d’extrémisme », insiste-t-il toutefois. « Il s’agit de quelque chose qui bouscule les valeurs des gens ou qui leur donne matière à réfléchir ». Et même si sa déclaration ne fait jamais directement mention à Persona 6, il est forcément difficile d’imaginer que le créateur n’applique pas une telle philosophie à ce futur opus. « C’est pourquoi j’espère que les professionnels de l’industrie du divertissement et du développement ne perdront pas de vue, à l’avenir, cette envie de créer ce genre de poison », conclut-il.

Alors certes, cela ne nous avance pas plus sur ce que nous réserve Persona 6 dans l’immédiat. Mais c’est au moins déjà le signe que l’on pourra s’attendre à une œuvre susceptible de marquer les esprits à sa sortie, avec des thématiques et peut-être même des mécaniques de gameplay capables de trouver écho chez les joueurs. C’est tout du moins ce que l’on espère de ce futur titre signé Atlus, qui verra le jour sur PS5, Xbox Series et PC à une date encore inconnue. Même si, à en croire certains leaks, Persona 6 pourrait bien arriver dès 2027.

Source : Famitsu (via TheGamer)