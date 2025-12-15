Faisant partie des grands absents des Game Awards 2025, le silence autour de Persona 6 commence à inquiéter les fans de la licence. Mais le projet est-il réellement en difficulté pour autant ?

La semaine dernière se tenaient les Game Awards 2025 qui, comme chaque année, furent l’occasion pour de nombreux studios de nous en dire plus sur leurs futurs projets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la soirée fut riche en annonces avec le retour de grandes franchises comme Tomb Raider, Mega Man ou encore Control, mais aussi de nouveaux aperçus de jeux très attendus comme Resident Evil Requiem, 007 First Light et SAROS. Pour autant, certains titres comme Persona 6 manquaient toujours à l’appel, ce qui a de quoi inquiéter les fans.

Persona 6 dans la tourmente ? Un insider répond

En effet, tandis que Clair Obscur Expedition 33 raflait toutes les récompenses ou presque lors des Game Awards 2025, de nombreux joueurs se demandaient si l’on aurait enfin droit à une annonce en bonne et due forme de Persona 6, que l’on sait actuellement être en développement. Malheureusement, c’est toujours sans nouvelles du successeur de Persona 5 que la cérémonie s’est clôturée, laissant les fans de la franchise aussi pantois qu’inquiets. Et l’un des commentaires adressés à l’insider NateTheHate est là pour en témoigner.

« Peut-on supposer sans risque que Persona 6 connait un développement compliqué ? Je me souviens que tu as mentionné en 2023 que le jeu devait sortir en 2024 et qu’il aurait dû être dévoilé depuis longtemps. Je ne vois pas comment cela serait possible, à moins qu’ils n’aient supprimé une partie importante du jeu » peut-on lire sous l'un de ses tweets, qui citait alors Persona 6 dans ses prédictions personnelles pour les Game Awards 2025. Pour autant, ce dernier le certifie : « [Le jeu] ne connait pas un développement compliqué ».

Bien sûr, l’insider se garde alors bien d’en dire davantage. Il en profite néanmoins pour confirmer, en réaction à la réponse d’un autre internaute, que le silence autour de Persona 6 ne semble pas être lié à la récente annonce de Persona 4 Remake, dont le développement est assuré par un studio externe. « La plupart des employés de P-Studio se concentrent sur Persona 6, dont le développement a commencé il y a plusieurs années, bien avant Persona 4 Remake » affirme notamment l’internaute en question.

Le studio travaille activement sur le futur de la licence

Pourquoi un tel silence autour du projet, donc ? Pour l’heure, on l’ignore. Tout ce que l’on sait, comme confirmé lors de l’annonce de Persona 4 Remake en juin dernier, c’est que toute l’équipe « prépare activement le développement du futur de la licence », et que leur objectif est de faire en sorte que Persona 6 atteigne « les attentes des fans autour du monde ». Un travail qui prend visiblement du temps, et qui devrait ainsi nous conduire à patienter encore un peu avant de pouvoir en apprendre davantage. Rendez-vous en 2026 ?

Source : NateTheHate