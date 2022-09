Alors que Persona 5 Royal arrive sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, les fans pensent plus à l'avenir et ont surtout un mot à la bouche : Persona 6. Mais à quand la présentation ? Il va y avoir des déçus !

Une annonce en octobre pour Persona 6 ?

Les 8 et 9 octobre prochains aura lieu le concert Persona Super Live P-Sound Wish 2022. Une bonne opportunité pour les japonais et étrangers sur place de se nettoyer les oreilles avec les musiques magiques de la franchise.

Mais l'éditeur japonais Atlus prévient « Veuillez noter qu'il n'y aura aucune annonce de nouveaux jeux pendant cet événement en direct », prévient-il sur le site du concert. Traduction : oubliez Persona 6. Alors pourquoi les fans étaient-ils en droit d'attendre du neuf sur le prochain opus ? Cette représentation a déjà été le théâtre d'annonces importantes. En 2017, il y avait eu Persona 5 Dancing in Starlight, Persona 3 Dancing in Moonlight et Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Et en 2019, P5R.

Les développeurs de P6 se savent attendus au tournant et s'imposent déjà une forte pression, mais prendront tout le temps qu'il faudra pour sortir un épisode encore meilleur que les précédents. P5R inclus. Quant à modifier la formule pour ratisser large, c'est hors de question :

J'essaye de ne pas penser aux ventes à l'international. Je pense plutôt que les joueurs étrangers recherchent dans nos jeux cet esprit japonais. Bien que le personnage principal de Persona 5 soit un lycéen, tout son quotidien n'est pas forcément compréhensible. Mais je pense qu'Atlus représente la culture japonaise à leurs yeux, et que cela nous rapproche. Naoto Hiraoka, senior managing director, executive producer & brand owner of ATLUS.

Et si vous voulez Persona 6 sur Switch et Xbox Series, à vous de faire entendre votre voix.