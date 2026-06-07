Il aura fallu s’armer de patience. Depuis la sortie de Persona 5 en 2016, ATLUS a progressivement vu sa série de niche se transformer en un phénomène mondial. Entre l’édition enrichie Persona 5 Royal, le musô Striker, le jeu de stratégie Tactica, l’éditeur japonais n’aura cessé d’exploiter l’incroyable popularité de ses Voleurs Fantômes. Et quand elle semblait avoir épuisé toutes ses idées, l’entreprise s’est ensuite attachée à remettre en lumière son patrimoine avec P3 Reload, et prochainement avec Persona 4. Mais pour ceux qui suivent la série depuis longtemps, l’attente se fait longue, trop longue. Dix ans se sont écoulés depuis la sortie de Persona 5, épisode qui demeure à ce jour le plus grand succès commercial de l’histoire de la franchise. Un succès qu’ATLUS espérera renouveler avec Persona 6, qui s’est enfin officialisé lors du Xbox Showcase 2026.

Persona 6 enfin officialisé

C’est donc avec un soulagement certain pour les amateurs de JRPG, qu’ATLUS a mis fin à leur supplice. L’éditeur japonais a ainsi profité du Xbox Game Showcase 2026 pour enfin officialiser Persona 6, qui se mettra donc au vert, comme les leaks le suggéraient. Présenté à travers une première bande-annonce, le JRPG devrait ainsi introduire un duo de protagonistes, un garçon et une fille ainsi qu’un univers encore largement mystérieux. Si l’équipe derrière ce sixième épisode est plus jeune, Persona 6 restera visiblement fidèle à la formule de licence en combinant vie scolaire, gestion des relations sociales et exploration d’un monde parallèle peuplé de créatures surnaturelles bien connues des habitués de la licence. Enfin, ça c'est en théorie. Car le premier teaser de Persona 6 pose avant tout une atmosphère plus sombre et mystérieuse. Seule information confirmée à ce jour : le RPG sera disponible sur PS5, Xbox Series, PC et Xbox Game Pass dès sa sortie, encore iconnue.