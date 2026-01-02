En 2025, les amateurs de RPG occidentaux et de JRPG ont eu l’embarras du choix avec Kingdom Come Deliverance 2, Monster Hunter Wilds, The Outer Worlds 2 et surtout Clair Obscur Expedition 33. Le RPG à la française a marqué l’histoire du jeu vidéo à sa façon, mais Guillaume Broche et ses équipes n’oublient pas leurs influences pour autant. Le directeur de Sandfall Interactive a tenu à remercier le créateur de Final Fantasy lors de son discours aux Game Awards 2025, mais il a régulièrement rendu hommage à ceux dont Clair Obscur porte l’héritage, à commencer par Persona.

La série a connu un second souffle avec la sortie du cinquième épisode, notamment dans sa version Royal. Depuis, ATLUS prend son temps pour créer son successeur, laissant aux nouveaux fans et joueurs le temps de découvrir d’autres épisodes majeurs de la saga grâce à une série de remakes. Persona 3 Reload a ouvert le bal, et Persona 4 Revival devrait suivre prochainement, peut-être même cette année. Mais à l’approche du 30ème anniversaire de la licence, tous les regards sont braqués sur Persona 6. Ça tombe bien, SEGA a prévu plusieurs annonces pour commémorer cet anniversaire symbolique, et nous savons déjà quand les premières révélations auront lieu.

Enfin l'annonce de Persona 6 en 2026 ?

Le 20 septembre 2026, la saga Persona soufflera ses 30 bougies. Si la licence ne s’est réellement fait connaître du grand public européen que récemment, elle est une institution au Japon depuis des décennies. La tradition veut que les studios japonais ouvrent des pages dédiées à l’événement commémoratif célébrant ces anniversaires importants, et que des annonces soient faites tout au long de l’année. Parfois, cela ne concerne que du merchandising (coucou FF9), mais souvent, les éditeurs marquent le coup avec des révélations qui suffisent à mettre la communauté de fans en ébullition. ATLUS a commencé à communiquer autour de cette date importante en dévoilant le site officiel des 30 ans de Persona, accompagné d'un premier artwork représentant tous les protagonistes de la licence à ce jour.

Ce site sera régulièrement mis à jour avec des annonces qui seront certainement distillées tout au long de l’année, avec, on l’espère, une première bande-annonce ou des informations officielles concernant Persona 6. Ce ne sera cependant pas le prochain épisode qui sera mis en avant lors de la première annonce. Prévue pour le 8 janvier 2026, elle devrait encore s’articuler autour de la nouvelle vache à lait de SEGA : Persona 5.

Artwork des 30 ans de Persona ©ATLUS.

You'll never see it coming

Imagineer, le développeur de Fitness Boxing, a en effet teasé une nouvelle collaboration avec la licence pendant que nous étions trop occupés à festoyer. L’image, qui reprend exactement l’interface de Persona 5, ne laisse aucun doute sur le jeu qui sera mis à l’honneur. Joker et ses camarades enchaînent en effet les spin-offs et les collaborations depuis plus de cinq ans maintenant. Il faut croire qu'ils se mettront prochainement à la boxe. Rendez-vous le 8 janvier 2026 pour en avoir le cœur net. Quant à Persona 6, voire même à Persona 4 Revival, on peut s'attendre à ce qu'ATLUS choisisse un moment plus marquant, comme le Summer Game Fest, un State of Play, les Game Awards ou tout simplement le jour des 30 ans de la licence, pour faire des révélations.

Source : ATLUS