Devenir plus célèbre que l'œuvre originale ? C'est le pari qu'a réussi la licence Persona, spin-off des Shin Megami Tensei, modèles en matière de JRPG. Or, le spin-off fait lui aussi des petits. Le dernier vient justement d'être lancé en phase de bêta, ouverte au public. Toutefois, celle-ci n'est pas encore accessible pour tout le monde... mais, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'elle s'exporte.

Le spin-off de Persona 5 bientôt lancé à l'international ?

Persona 5: The Phantom X vient en effet d'être lancé en Chine, à Taïwan et en Corée du Sud. Le jeu étend ainsi l'univers du phénoménal P5 sur iOs et Android. Il reprend les mécaniques de simulation sociale et de dungeon crawling afin les adapter au support mobile, pour une expérience nomade que nous espérons réussie.

Compte tenu du succès du jeu principal, l'intérêt pour ce spin-off est loin d'être nul. Alors Atlus, filiale de SEGA en charge de la licence Persona, encourage des productions annexes. C'est ainsi qu'est arrivé The Phantom X. Et, à en croire les résultats financiers de 2024 de SEGA, le lancement du jeu a été un succès.

© SEGA.

À ce titre, ce spin-off de Persona 5 devrait traverser de nouvelles frontières. De fait, le document officiel de SEGA précise qu'une sortie « japonaise et mondiale » est envisagée. Avant que cela ne se précise complètement, les investisseurs chercheront certainement à évaluer le potentiel du titre sur le marché. Un premier lancement au Japon serait justement une bonne opportunité de le tester avant de le voir, on l'espère, débarquer chez nous !