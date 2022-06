Les joueurs Xbox ont réclamé plus de jeux japonais et leurs demandent ont été entendues. Une licence iconique arrive avec trois jeux sur consoles et PC.

Contrairement à ce que dit le thème iconique de Persona 5, clairement on l’a vu venir. Quelques heures avant la conférence Xbox, un insider balançait un partenariat sans précédent entre ATLUS et Microsoft. Et ça n’a pas loupé.

Persona 5 Royal arrive sur Xbox et PC

Phil Spencer est venu fièrement prendre la parole pour réitérer le désir de Xbox d’attirer un public plus japonais. Pour ce faire, la marque verte peut compter sur le soutien d’ATLUS et de sa plus grosse licence : Persona. Pour marquer le coup l’éditeur n’ajoutera non pas un seul mais trois de ses jeux emblématiques sur le Xbox Game Pass.

Sans surprise, c'est le plus iconique de tous qui ouvrira le bal : Persona 5 Royal. La version améliorée au contenu dantesque sera disponible sur Xbox Series, Xbox One et PC le 21 octobre 2021. Le titre sera ensuite suivi de Persona 4 Golden et P3 Portable, qui sortiront sur ces mêmes plateformes à une date encore indéterminée.

Cependant, une question reste sur toutes les lèvres : et la Switch ? Malheureusement ATLUS ne semble pas avoir encore de plan sur ce sujet. Néanmoins, tout espoir n’est pas perdu. Un sondage récent demandait en effet aux joueurs d’Amérique du Nord s’ils souhaitaient voir la franchise Persona sur Xbox et Switch. Maintenant que l’une de ses plateformes est confirmée, l’autre pourrait aussi avoir son propre portage.