Alors que Persona 5 est toujours aussi apprécié dans le cœur des joueurs, il se passe bien des choses autour de la licence en ce moment. Devenu une véritable référence dans l'univers des J-RPG, sa popularité la pousse à offrir à sa communauté toujours plus d'occasions de l'apprécier. Il n'est donc pas étonnant de la voir enchaîner les annonces. Toutefois, elle vient d'en faire une toute nouvelle à laquelle personne n'aurait pensé, ça va en étonner plus d'un !

Persona s'offre une vitrine de choix

Les fans du spin-off de Shin Megami Tensei ont eu pas mal de raisons de réjouir ces derniers mois. Bien qu'il n'y ait pas encore de concret à son sujet, Persona 6 a enfin fait parler de lui de manière officielle en juin. À la même période, le quatrième opus a enfin confirmé la sortie prochaine de son remake, intitulé « Revival » pour l'occasion. La passion autour des jeux est donc bien alimentée, et ce n'est pas fini !

En effet, il y a encore du Persona 5 dans l'air en cette saison estivale. À la grande surprise de tous, la licence d'Atlus a annoncé une collaboration avec l'un des mastodontes du FPS en ligne : Overwatch 2. De fait, la rencontre entre les deux univers s'est dévoilée dans le trailer de la nouvelle saison du jeu-service de Blizzard. À la toute fin, vous constaterez un teasing plutôt explicite.

Overwatch 2 continue donc les crossovers avec des titres de renom. Après Street Fighter 6 ou encore One-Punch Man, c'est au tour de Persona 5 de s'inviter dans l'univers inventé par Blizzard. Les détails n'ont pas encore été donnés. Toutefois, vous les découvrirez bien assez tôt puisque la saison 18 du FPS culte démarre dès demain, mardi 26 août 2025. Pour l'occasion, de nouveaux modes de jeux feront leur apparition : Stadium Quick Play et Payload Race. Voilà qui vous permettra de tester la rencontre avec la licence d'Atlus intensément !