Sorti pour la première fois il y a presque dix ans, Persona 5 continue pourtant de marquer les esprits, encore aujourd'hui. ATLUS a donc une pression énorme sur ses épaules s'agissant du particulièrement attendu Persona 6. En attendant, l'emblématique cinquième épisode de la franchise JRPG culte a indirectement refait parler de lui à le mois dernier avec une petite surprise à l'attention de certains fans. La voici aujourd'hui pleinement dévoilée, et même disponible.

La troupe de Persona 5 s'offre de nouveaux masques

Même si nous n'avons aucune date pour les prochains jeux officiels de la franchise Persona, les fans ont de quoi se réjouir pour l'avenir. Outre un Persona 6 encore dans l'ombre, le remake du quatrième volet, baptisé Revival, a en effet eu droit à une bande-annonce teaser durant le Xbox Games Showcase dans le cadre du Summer Game Fest 2025. Le mois dernier, c'était au tour de Persona 5 de s'illustrer, mais par l'entremise cette fois d'un crossover.

Après notamment Street Fighter 6 ou encore One-Punch Man, c'était en effet au tour de Persona 5 de passer par la case collaboration avec un certain FPS multijoueur phare de Blizzard : Overwatch 2. Dans la bande-annonce de la saison 18 de son jeu-service, la Team 4 teasait en effet notamment que certains héros du titre auraient droit ce mardi 16 septembre 2025 à des apparences en lien avec Persona 5.

Juste avant la mise en ligne de ce crossover, les canaux de communication officiels d'Overwatch 2 ont ainsi présenté plus en détail le fruit de cette collaboration. Ce sont donc 5 skins de la bande des Phantom Thieves que peuvent arborer cinq héros du jeu de Blizzard, comme suit :

Joker : Wuyang

Panther : Ange

Fox : Vital

Queen : D.Va

Skull : Genji

Pour acquérir ces skins du crossover Persona 5, il faudra toutefois malheureusement passer à la caisse, moyennant des pièces Overwatch, qu'on peut acquérir (assez difficilement) gratuitement, ou en procédant à un échange contre de la véritable monnaie sonnante et trébuchante.

Source : PlayOverwatch sur X.com