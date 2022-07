Les adaptations de jeux vidéo en série ou film n’en finissent plus. Et comme SEGA est satisfait du succès de Sonic sur grand écran, l’éditeur japonais travaille sur de nouvelles licences.

On ne l’a pas vu venir. Comme de nombreux éditeurs, SEGA veut s'engouffrer dans filon du transmédia avec les adaptations de films et de séries de ses licences fortes. Et oui ça inclut Persona 5. Il faut dire que le succès au box-office de Sonic a de quoi le laisser rêveur.

Bientôt une série live-action de Persona 5 ?

Sonic le Film et sa suite ont tout raflé sur leur passage et il semblerait que ça donne des idées à SEGA. L’éditeur japonais ne semble pas vouloir flirter avec le grand et le petit écran qu’avec le hérisson bleu. L’entreprise a confié à IGN vouloir adapter d'autre licences en séries ou films en live-action, dont celles d’Atlus. Et forcément, Persona 5 est le candidat idéal au vu de sa popularité et de son contexte propice à une adaptation avec des personnes réelles.

Les mondes d’ATLUS sont remplis d’histoires intenses avec un style avant-gardiste et des personnages convaincants. Des histoires comme celles de la licence Persona résonnent réellement avec nos fans et nous y voyons une opportunité d’élargir l’univers comme ne l’a vu, ou joué, auparavant. Nous travaillons à donner vie à ces histoires et ces mondes au travers de nouveaux supports et pour de nouveaux publics. - Toru Nakahara, SEGA

SEGA est donc visiblement en train de se pencher sérieusement sur la question. Reste maintenant à savoir qui mettra la main sur ce projet. Netflix, Amazon Prime et HBO se montrent particulièrement voraces en adaptations de jeux vidéo. Entre Horizon, Fallout ou The Last of Us, les joueurs vont pouvoir découvrir sous un nouvel angle leurs franchises préférées. Et ce sera peut-être au tour de Persona 5. Wait & see comme on dit.