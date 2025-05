Devenu une référence éminente du JRPG depuis sa parution en 2016, Persona 5 figure aujourd’hui parmi les épisodes préférés des fans de la licence d’ATLUS. Pour preuve, en moins de dix ans d’existence, le titre a d’ores et déjà eu droit à plusieurs ressorties et autres portages, sans compter les nombreux spin-off qui ont pu en découler. Et justement, il apparaît que l’un d’eux va très prochainement refaire parler de lui, avec une potentielle annonce qui pourrait faire extrêmement plaisir aux joueurs.

Un mystérieux teasing pour Persona 5 The Phantom X

Il y a quelques heures, le compte X d’ATLUS West s’est en effet fendu d’un tweet pour le moins énigmatique. Affichant un visuel aux couleurs de Persona 5 The Phantom X, il s’accompagne simplement des mots suivants : « Je pense que vous avez fait tomber ça… Restez connectés ! ». Un teasing plus que mystérieux donc, qui semble par ailleurs faire référence à Lufel, la mascotte du jeu, grâce à la présence d’un émoji en forme de chouette. De quoi amener les fans de Persona 5 à penser que l’annonce d’une sortie du jeu sur le marché mondial pourrait être imminente.

Le timing de ce teasing est d’autant plus intéressant que comme nous le savons, un live consacré au titre est justement prévu pour le 15 mai prochain. Le stream, qui sera pré-enregistré, devrait notamment lever le voile sur la date de sortie japonaise de The Phantom X, actuellement annoncée pour l’été 2025. À cette occasion, le studio devrait également y dévoiler un nouveau trailer de ce spin-off de Persona 5, agrémenté de quelques images de gameplay inédites et d’informations supplémentaires sur une potentielle version anglaise.

Il a d’ailleurs été annoncé que de nombreuses personnalités impliquées dans sa production seront de la partie. Du côté de chez ATLUS, on pourra ainsi compter sur la présence de Yosuke Uda (producteur en chef) et de Yusuke Nitta (réalisateur et scénariste), tandis que Jun Matsunaga (producteur) et Yuta Sakai (directeur d’opérations) représenteront les couleurs de Sega. Deux actrices, à savoir Kaede Hondo (Motoha Arai) et Chika Anzai (YUI), seront également de la partie.

©SEGA

Vers une sortie mondiale pour le jeu ?

Pour rappel, Persona 5 The Phantom X est un free-to-play développé pour les plateformes mobiles (iOS et Android) et PC. À l’heure actuelle, le jeu est uniquement disponible en Chine, à Hong Kong, à Macao, à Taïwan et en Corée du Sud, où il a bénéficié d’une sortie en accès anticipé. ATLUS et Sega n’ont toutefois pas manqué de partager leur envie de le proposer sur d’autres marchés à l’avenir, ce qui explique notamment l’engouement autour de ce teasing. Espérons de bonnes nouvelles, donc, dans les prochains jours.

Source : ATLUS West