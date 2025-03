Avant que le cœur de certains de la franchise RPG d'Atlus ne lâche, non, il n'y a toujours pas de nouvelle quant au prochain Persona 6. On peut juste s'en tenir aux rumeurs qui parlent d'une potentielle fenêtre de sortie en 2026. Mais avant cela, l'équipe pourrait réserver une énorme surprise. Après la relecture du troisième épisode, de nouveaux remakes seraient dans les cartons. Une annonce ultra attendue aurait d'ailleurs été dévoilée avant l'heure puisque le prochain remake aurait leaké.

Un nouveau remake de Persona aurait leaké

Après Persona 3 Reload, Atlus aurait pour projet de dépoussiérer le quatrième volet de la franchise iconique éditée par SEGA. Une rumeur qui a pris de l'ampleur le mois dernier après la publication d'une photo de la chanteuse Shihoko Hirata avec le message suivant. « J'enregistre aujourd'hui pour un nouveau jeu ! C'est plutôt un gros morceau, donc je suis un peu nerveuse à l'idée de réussir. Mais je ferais de mon mieux ! ». Si vous ne la connaissez pas, Hirata-san est la chanteuse derrière les thèmes musicaux de Persona 4. Et évidemment, les fans se sont enflammés surtout que les bruits de couloir autour d'un remake de P4 circulent déjà depuis quelque temps.

Les fans ne devraient pas redescendre de leur petit nuage, car une nouvelle découverte a été faite par le twittos ScrambledFaz. De toute évidence, le nom de domaine p4re.jp a été enregistré cette semaine, ce qui cache très probablement Person 4 Reload. Et si c'est cette déduction a rapidement été faite, c'est parce qu'Atlus et SEGA ont fait la même chose avec P3 Reload. « p4re. jp a été enregistré il y a quelques heures. Il y a 2 ans, p3re. jp a été enregistré. 3 mois plus tard, Persona 3 Reload a été révélé » explique l'internaute. Il y a fort à parier que le remake se basera sur Person 4 Golden, qui était déjà un remake avec de nouvelles cinématiques, un personnage inédit et plus, si tout cela confirme. Et si on suit le même schéma que pour P3 Reload, l'annonce pourrait bientôt avoir lieu.

Source : Whois via ScrambledFaz.