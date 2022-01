Portée par l'infini (et insolent) succès du cinquième épisode, la saga Persona ressort ses vieilles gloires du placard avec Persona 4 Arena Ultimax, oui mais sur Switch... et pas seulement !

Il y a bientôt dix ans, Atlus avait la bonne idée de s'associer aux orfèvres d'Arc System Works pour décliner le célèbre spin-off de la série Shin Megami Tensei sous forme de jeu de combat avec Persona 4 Arena. Une décennie et un épisode numéroté plus tard, la donne a évidemment bien changé, et c'est donc avec un certain sens du timing que SEGA proposera une relecture ultime de son versus fighting, avec Persona 4 Arena Ultimax, dévoile en fin sa date de sortie.

Persona 4 Everyone

Si Persona 5 Strikers avait su prolonger les aventures des Phantom Thieves à travers tout le Japon, c'est sur le ring que Persona 4 Arena Ultimax oblige les héros du jeu de 2008 à reprendre du service, et participer à un immense tournoi d'arts martiaux, dans la plus pure tradition du genre. C'est désormais officiel : les versions PC, PS4 et Switch seront disponibles le 17 mars 2022, comme le dévoile avec panache cette nouvelle bande-annonce.

C'est donc sur l'une des compositions d'Atsushi Kitajō que la vingtaine de pugilistes rappelle les quelques nouveautés à attendre de cette version Ultimax :

La présence de tous les contenus sortis à ce jour pour Person 4 Arena, y compris son mode histoire

Un casting XXL avec les combattants de Persona 3 et leurs versions “Shadow” offrant de nombreux styles de jeux différents

Dual audio : choisissez entre les voix japonaises et américaines

En attendant dé découvrir ce qu'Atlus nous réserve pour le très chimérique Persona 6, Persona 4 Arena Ultimax viendra (re)casser quelques bouches le 17 mars prochain sur PC, PS4 et Switch.