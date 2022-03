Le départ du game director de Perfect Dark est-il la partie immergée de l'iceberg ? Oui, selon nos confrères de VGC, qui rapportent un exode massif de développeurs au sein du studio The Initiative. Des abandons de postes qui expliqueraient pourquoi la collaboration avec Crystal Dynamics a autant été mise en avant. Ce serait d'ailleurs l'élément déclencheur de cette fuite de talents.

Des développeurs aux abonnés absents

Dans un long article, VGC révèle que les départs de Drew Murray et Dan Neuburger ne sont pas des cas isolés. En l'espace d'un an, The Initiative a donc perdu la moitié de ses développeurs, soit 34 personnes, et ce, dans tous les domaines.

En effet, le journaliste Andy Robinson précise que Jolyon Myers, en charge du monde de Perfect Dark, deux concepteurs de systèmes et trois anciens de SIE Santa Monica Studio (God of War), ont plié bagage. De plus, les principaux scénaristes ont aussi démissionné, tout comme le directeur technique, le directeur artistique, le responsable de l'assurance qualité etc. La liste est longue comme le bras et consultable sur VGC directement. Actuellement, l'équipe ne dépasserait pas les 50 salariés.

D'après des développeurs qui ont accepté de témoigner, ce nouveau Perfect Dark est sans surprise fortement affecté. Et s'ils sont nombreux à avoir jeté l'éponge, c'est visiblement à cause de la manière dont le projet était géré par Darrell Gallagher (responsable du studio) et Dan Neuburger (l'ex game director). Malgré les discours du studio, certains éléments reprochent un manque d'autonomie, de liberté créative et d'autres choses liées aux priorités du développement. Mais ils mentionnent aussi le fait de ne pas pouvoir communiquer aisément avec la direction, et donc de ne pas être entendus.

Créer des jeux est déjà assez difficile, à plus forte raison que vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous adresser aux personnes qui prennent des décisions qui affectent tout le monde.

Dès lors, il apparaît que la conception de ce Perfect Dark a fait du surplace et les développeurs s'étonnent que Microsoft n'ait pas réagi plus que cela.

Perfect Dark : un jeu Crystal Dynamics (Tomb Raider)

Si l'on en croit l'article, la raison majeure des départs concerne le partenariat passé avec Crystal Dynamics. Pour les témoins, cette collaboration permettra sûrement de redresser la barre d'un côté. Mais cette introduction d'une autre équipe, combinée aux départs, pourraient déboucher sur un reboot et par conséquent sur une sortie très lointaine.

En interne, Gallagher tente de rassurer :

Dans cette aventure, il n'est rare qu'il y ait des changements de personnel, surtout avec la crise mondiale de ces deux dernières années, et nous avons encore beaucoup de travail devant nous pour proposer une fantastique expérience Perfect Dark à nos joueurs. Nous souhaitons le meilleur à tous nos anciens collègues, et j'ai confiance en l'équipe actuelle, aux nouveaux qui nous rejoignent, et nous sommes impatients de partager davantage de détails avec les fans.

Apparemment, Microsoft accorde du temps à ses nouvelles structures. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a peut-être pas de cadre suffisamment sérieux pour que les projets avancent à un bon rythme et dans la bonne direction. Car mine de rien, Perfect Dark n'est pas le premier jeu à souffrir en coulisses. Ce fut le cas de Sea of Thieves, sachant que le studio Rare connait encore des problèmes sur leur prochaine licence : Everwild. Idem pour Halo Infinite, qui après une présentation publique très compliquée, a dû être repoussé d'un an pour limiter la casse. Malheureusement, ce dernier a quand même dû être découpé en morceaux, avec un mode co-op une nouvelle fois retardé.

À la lecture de cette enquête de VGC, êtes-vous pessimiste sur le projet ? Pensez-vous qu'avec le soutien de Crystal Dynamics, The Initiative parviendra à offrir un bel avenir à Joanna Dark ? Dites nous tout en commentaires.