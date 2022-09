The Initiative a annoncé en 2020 être sur un reboot de Perfect Dark. Un teaser en CGI qui n'a été suivi d'aucune vidéo de gameplay. Dès lors, les joueurs se sont inquiétés et des sources sérieuses n'ont pas été rassurantes. Microsoft opte pour un autre narratif.

Les dernières nouvelles de Perfect Dark étaient tout sauf encourageantes. Mais avant d'y revenir, le patron de Microsoft Studios, Matt Botty, a donné sa version. Il a voulu insister sur le fait que l'arrivée de Crystal Dynamics (Tomb Raider) en renfort n'était pas le signe d'un développement houleux.

La manière dont on crée les jeux évolue. L'idée d'une équipe unique sous le même toit n'est plus trop d'actualité. Nous venons de conclure ce gros partenariat avec Crystal Dynamics et j'ai lu sur Internet que cela voulait dire qu'il y avait un problème. C'est tout le contraire.

Vous avez ces vétérans chez Crystal Dynamics, une grande équipe avec plus cent personnes qui travaillent sur des AAA et qui devient disponible. Bien entendu que nous voulons collaborer avec eux, surtout s'ils ont fait un jeu comme ça auparavant.