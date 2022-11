Le reboot de Perfect Dark donne de ses nouvelles mais pas par la voix de son studio principal.

Avec le véritable de développeurs qu'il y a eu lieu au sein The Initiative, il y avait de quoi s'inquiéter pour Perfect Dark, même si le patron de Microsoft Studios s'est voulu rassurant.

Phil Rogers, PDG de Crystal Dynamics (Tomb Raider, Marvel's Avengers) qui assiste l'équipe sur le développement, abonde en ce sens. Pour lui, ça avance très bien.

Nous travaillons sur le jeu emblématique Perfect Dark, et le projet se déroule extrêmement bien. Ce qui a été très prometteur en interne, c'est de voir comment notre équipe a saisi cette opportunité. C'est une nouvelle façon de travailler. Si l'on pense à la manière de travailler à l'avenir, la collaboration entre les studios, les fuseaux horaires, les zones géographiques et les différentes entreprises, deviendra de plus en plus courante donc c'est super de voir l'équipe de The Initiative et notre équipe des studios Crystal travailler si bien ensemble.