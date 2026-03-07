Des plus grosses productions comme la regrettée démo de Silent Hills P.T. à Resident Evil 9 Requiem, en passant par des plus petites productions comme Visage ou encore Luto, nombreux sont les jeux d’horreur à avoir trouvé grâce aux yeux des joueurs ces dernières années. Il faut dire aussi que toutes ces œuvres ont un point en commun : elles ont été capables de nous terrifier comme bien peu de jeux savent le faire. Et à ce titre, un nouveau jeu actuellement en développement, Perceptum, est assurément à surveiller de près.

Demandez à tester Perceptum gratuitement sur Steam

Développé par la petite équipe limougeaude de Duck Reaction, Perceptum est décrit comme « un jeu d’horreur psychologique dans lequel vous incarnez une médium enquêtant sur la disparition d’une famille ». Au programme de ce titre, donc : une maison à l’ambiance terriblement oppressante, qu’il faut explorer à l’aide de son miroir pour révéler l’invisible et découvrir la vérité. En sachant que Perceptum vous invite aussi à faire l’impensable : fermer les yeux afin de pouvoir vous repérer au son, quitte à vous rendre vulnérable pour l’occasion.

Oui, cela ne fait aucun doute : Duck Reaction semble avoir appris des meilleurs, et nous promet d’ores et déjà une expérience qui rappellera de bons (ou plutôt traumatisants, pour être honnête) souvenirs aux valeureux qui ont réussi à affronter des titres comme Silent Hills P.T. et Visage auparavant. Bien sûr, il faudra alors avoir le cœur bien accroché pour venir à bout de Perceptum, qui réserve son lot de jumpscares et d’ambiances terrifiantes procurant à la fois « le malaise [et] le doute », mais aussi « la curiosité » selon les développeurs.

Cette description a piqué votre curiosité ? Alors lâchez Resident Evil 9 Requiem quelques heures et rendez-vous sur Steam pour demander un accès au Playtest du jeu, qui vous sera accordé par l’équipe de développement dès que de nouvelles places seront libres. Car vous vous en doutez : avec une approche pareille, Perceptum a déjà séduit plus de 200 000 utilisateurs sur la plateforme de Valve, qui n’attendent désormais plus qu’une chose : une date de sortie pour ce titre qui nous promet « environ 3 heures » de pur cauchemar.

