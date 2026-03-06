Parce qu’il n’y a pas que les Game Awards dans la vie, retour sur le palmarès de l’édition 2026 des Pégases du Jeu Vidéo, organisés à La Cigale de Paris ce jeudi 5 mars.

Pour les joueurs, les cérémonies de fin d’année constituent toujours un moment phare pour le jeu vidéo. Il faut dire aussi que comme le montrent les Game Awards par exemple, c’est un moyen pour l’industrie de revenir sur l’ensemble des titres qui nous ont marqués tout au long de l’année, à l’instar par exemple d’un certain Clair Obscur Expedition 33 en 2025. Et cela tombe bien, puisque le titre de Sandfall Interactive était également à l’honneur lors des Pégases 2026, qui a récompensé la crème de la crème des productions françaises pendant plus de deux heures.

Clair Obscur Expedition 33, grande star des Pégases 2026

Oui, pour sa septième édition consécutive (déjà !), la cérémonie des Pégases 2026 n’a pas changé son fusil d’épaule et a continué de braquer les projecteurs sur l’excellence à la française afin de récompenser les meilleurs jeux français sortis en 2025. Sans surprise, c’est alors une nouvelle fois l’illustre Clair Obscur Expedition 33 qui est ressorti grand vainqueur de cette soirée avec un total de quatre prix, qui viennent renforcer sa position de jeu le plus récompensé de l’histoire devant des mastodontes comme The Last of Us Part 2, Elden Ring et The Witcher 3: Wild Hunt.

Très fair-play, Sandfall a néanmoins laissé un peu de place aux autres studios dans de nombreuses catégories, qui ont ainsi permis à des titres comme Absolum, The Rogue Prince of Persia ou encore Wednesdays de briller sur la scène des Pégases 2026, entre deux annonces exclusives faisant office de « World Premiere ». Parmi elles : PYLA, nouveau jeu du créateur de l’excellent Dordogne, qui nous revient avec son nouveau studio Pékin Kojo pour nous livrer ce qui s’annonce d’ores et déjà comme une nouvelle pépite à surveiller.

Et pour remettre tous ces prix, au nombre de dix-huit cette année, ce sont alors une ribambelle de personnalités provenant de tous les champs de notre industrie qui se sont succédées sur la scène des Pégases 2026, dont la cérémonie fut encore une fois animée par Salomé Lagresle. De quoi donner lieu à beaux et inspirants discours, donc, notamment enrichis par ceux de tous les gagnants de la soirée qui ont ensuite eu toute l’opportunité de s’exprimer. Et justement, place maintenant au palmarès complet de cette septième édition des Pégases du Jeu Vidéo.

Le palmarès complet de la cérémonie

Meilleur jeu vidéo

Clair Obscur : Expedition 33

The Rogue Prince of Persia

Absolum

Meilleur jeu vidéo indépendant

Wednesdays

Rematch

Sol Cesto

Absolum

Meilleur premier jeu vidéo

Drop Duchy

Carimara: Beneath the Forlorn Limbs

The Rogue Prince of Persia

Meilleur Game Design

Drop Duchy

Sol Cesto

Absolum

Excellence narrative

Wednesdays

L’Amerzone : Le Testament de l’Explorateur

Crown Gambit

Clair Obscur Expedition 33

Meilleur jeu vidéo mobile

Molang Match’n Munch

Les Murmures du Soleil

Spongebob : Patty Pursuit 2

Au-delà du jeu vidéo

A Better World

Fireside Feelings

Wednesdays

Meilleure innovation technologique

Sheepherds

Rematch

Plan B : Terraform

Excellence visuelle

Clair Obscur Expedition 33

The Rogue Prince of Persia

Absolum

Meilleure accessibilité

Sheepherds

Les Murmures du Soleil

Wednesdays

Meilleur jeu vidéo étudiant

Memory Lane

CANDELLUM

Barrel Roll

Meilleur service d’exploitation

Assassin’s Creed Mirage: Valley of Memory

Microsoft Flight Simulator 2024

Ravenswatch

Meilleur univers sonore

Clair Obscur Expedition 33

The Rogue Prince of Persia

Absolum

Meilleur jeu video étranger

Kingdom Come Deliverance 2

Dispatch

Hadès 2

Meilleur jeu video independent étranger

Hadès 2

Hollow Knight Silksong

Dispatch

Meilleur jeu video mobile étranger

The Storyteller

Planet of Lana

Subnautica

Personnalité JV de l’année