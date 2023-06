Pearl est une entreprise française spécialiste dans la vente de tout ce qui touche à l’informatique, au multimédia, à la téléphonie, la bureautique, les consommables et les loisirs. On trouve quasiment tout ce que vous avez besoin dans ce domaine et on vous a d'ailleurs fait une sélection de 5 articles pour vous montrer ce qu'il est possible de se procurer sur la boutique en ligne.

Lunettes filtre anti-lumière bleue : l'allié obligatoire devant les écrans

On commence par les lunettes anti-lumière bleue Pro Retina de la marque Spirit of Gamer, que l'on connait notamment pour proposer une multitude de périphériques dans le domaine du PC gaming. Si le jeu vidéo est un plaisir ça n'en reste pas moins une activité fatigante pour les yeux. Pire, lorsque l'on a tendance à jouer tard en soirée, la diffusion de lumière bleue retarde l'endormissement et globalement entrave la qualité du sommeil. Si vous voulez une explication plus scientifique, sachez que la lumière bleue modifie la production d'une hormone dans notre cerveau : la mélatonine, soit l'hormone du sommeil. Pour éviter cette problématique et ce désagrément, il suffit de poser cette paire de lunette sur son nez. Pour 24 euros vous avez en plus du filtre des ondes bleues et violettes des écrans LED modernes un traitement anti-reflet et une housse de transport rigide pour le voyage. Pas mal non ? Le tout est en verre polycarbonate pour vous assurer une très bonne résistance. Cerise sur le gâteau ça ne pèse que 26 grammes et ça se laisse facilement oublier devant les yeux.

Support mobile pour PC portable, se faciliter la vie pour quelques euros

Cette fois il s'agit d'un outil très simple en apparence mais pourtant bougrement intelligent pour faciliter la vie de tous les utilisateurs de PC Portables et autre MacBook. C'est un support pour ordinateur qui vous permet de travailler confortablement, en préservant votre dos. On sait à quel point une mauvaise posture sur un siège, aussi bon soit t-il peut être problématique pour vos cervicales. Ici, on évite tout soucis avec 6 angles d'inclinaison réglables soit 15°, 20°, 25°, 30°, 35° et 40°. C'est en plus compatible avec les PC qui ont un écran entre 10 à 15,6 pouces, que demande le peuple ? Son design ingénieux et élégant (entièrement en aluminium haute qualité) permet en plus de favoriser la circulation de l'air et la dissipation de la chaleur. Sur le dessous, vous trouvez des patchs en silicone pour une bonne stabilité de l'ordinateur et du support histoire d'éviter l'accident bête. Ça ne coute que 9 euros, pour ce prix il serait dommage de s'en priver.

Le dépoussiéreur sans fil à air comprimé, l'outil obligatoire pour entretenir PC et consoles

Maintenant on passe à de l'utilitaire pur pour l'entretien de vos machines avec le dépoussiéreur sans fil à air comprimé. À quoi cela pourrait t-il bien servir ? Eh bien tout simplement à permettre à votre PC, PS5 ou Xbox Series de fonctionner sur le long terme. Car le plus grand ennemi de l'électronique, outre l'eau, c'est la poussière. Entre le dépôt sur les pâles du CPU ou de la carte graphique par exemple, sans parler de la fine couche qui s'accumule dans le boitier... Ce n'est pas bon du tout. Heureusement ce genre d'outil, simple à l'usage doté d'une batterie pouvant tenir jusqu’à 30 min en autonomie, permet d'entretenir facilement votre PC et vos consoles de jeu. Avec ses 3 niveaux d'air comprimé au choix et ses 4 adaptateurs et embout avec brosse de nettoyage, vous pouvez glisser l'appareil dans tous les recoins de votre PC pour un nettoyage en profondeur. L'infernale couche de poussière qui s'immisce sous votre clavier, c'est terminé. Et pour 39 euros vous avez à disposition un outil ultra polyvalent et idéal pour éliminer une bonne fois pour toute la poussière de vos machines, votre électronique et de votre bureau.

Bombe à air sec, pour l'entretien courant de votre PC et de votre console

Si vous n'avez pas envie de faire un nettoyage en profondeur, une simple bombe à air sec suffira en général à faire le boulot pour éradiquer la poussière. Parfait par exemple pour entretenir les joy-cons de votre Nintendo Switch puisque l'un des problèmes majeurs du joy-con drift repose notamment dans l'accumulation de poussière à un endroit précis. Cette bombe à air sec est aussi un allié idéal pour l'ordinateur portable puisqu'elle peut s'emmener partout. C'est notamment parfait pour les petites surfaces comme les boutons de souris ou les manettes de jeu. Du pad Xbox en passant par la DualShock 4 de la PS5. 5 euros pour l'entretien, ce sont des centaines d'euros en moins pour une potentielle réparation plus tard.

Quadricoptère GPS pliable connecté avec caméra 4K, le drone parfait pour s'amuser et filmer

Cette fois on passe à un objet pour le fun absolu à savoir le Quadricoptère GH-260.fpv Simulus soit un drone capable de filmer en 4K. Véritable concentré de technologie embarquée, le pilotage se veut facile et intuitif. On note par exemple un gyroscope à 6 axes pour effectuer des trajectoires parfaites avec peu d'entraînement (un très bon point) et une stabilisation automatique par flux optique pour une excellente stabilité en vol. Mieux encore, le drone possède une commande par geste pour diriger le quadricoptère en bougeant le bras vers la gauche, la droite, le haut ou le bas. Tout fonctionne grâce à la caméra qui vous détecte et reconnaît les gestes de votre main. C'est beau la technologie...

Les amateurs de belles images pourront profiter d'une caméra avant 4K avec résolution 3840 x 2160 orientable à la verticale par télécommande. Enfin, sa batterie permet de tenir 15 min en vol et pour ne pas vous prendre la tête une fonction retour permet à l'appareil de revenir automatiquement au point de départ lorsque la batterie est faible ou sur pression d'un bouton. Pour finir précisions que les bras de rotor repliables sont là pour un transport peu encombrant