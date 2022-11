La série Peaky Blinders fait un véritable carton. Une bonne opportunité d'en sortir un jeu vidéo pour se faire de l'argent à l'image de Peaky Blinders : The King's Ransom, un jeu en réalité virtuelle qui est programmé pour le 9 mars 2023. Le titre devrait frapper assez fort puisque l'on sait que que les acteurs du show, à savoir Cillian Murphy et Paul Anderson, reprennent leurs rôles de frères respectifs de Thomas et Arthur Shelby dans l'adaptation.

By order of the Peaky Blinders

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, ce titre Peaky Blinders est un jeu narratif nous plongeant dans l'ambiance de la série Netflix, dans lequel le joueur incarnera un gangster faisant partie du gang du même nom à Londres dans les années 20/30.

Peaky Blinders : The King's Ransom est le premier jeu en réalité virtuelle inspiré de la série épique sur les gangsters. Affrontez le célèbre patron du crime Tommy Shelby (interprété par Cillian Murphy) et son frère Arthur (interprété par Paul Anderson). Avec des loyautés, des réputations et des vies en jeu, jusqu'où irez-vous pour gagner votre place dans leur gang brutal ? Vous avez fui le peloton d'exécution pendant plus de dix ans. En demandant de l'aide à l'infâme Tommy Shelby, vous vous retrouvez embarqué dans la chasse à la boîte rouge de Churchill : une mallette contenant les noms et les emplacements de tous les agents britanniques dans le monde. Alors que vous vous enfoncez dans le monde criminel, vous vous retrouvez à nouveau en guerre : Un affrontement de revolvers et d'ego, où votre seul espoir de rédemption est de récupérer cette boîte…

Evidemment il sera possible d'interagir avec les personnages principaux de la série étant donné la présence des deux acteurs dans le jeu. Peaky Blinders : The King's Ransom sera compatible avec les casques VR Meta Quest 2, Valve Index et HTC Vive. Vous pouvez d'ors et déjà l'ajouter à votre liste de souhait sur Steam.