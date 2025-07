Peak vient de faire une surprise de taille en ajoutant une fonctionnalité très demandée et inventée par la communauté de fans. Comme si le jeu n'était pas assez bordélique, on en rajoute une couche et c'est hilarant.

Peak, c’est LA sensation du moment sur Steam. Un nouveau jeu coopératif WTF au concept aussi simple qu’il est accrocheur. Tout comme Lethal Company ou encore REPO avant lui, le jeu est un carton, notamment auprès de la scène Twitch et donc par extension des viewers et des joueurs.

Peak surprend les fans en ajoutant une fonctionnalité qu'ils ont eux même inventés

Grimper des environnements aussi dangereux qu’abrupts, dans la joie et la bonne humeur en devant faire avec une physique, disons… capricieuse parfois ça vous branche ? C’est le programme de Peak, ce jeu OVNI qui cartonne sur la plateforme. Fort de son concept accrocheur (oui on ose la faire) et de ses possibilités de fun à donner le vertige, le jeu a trouvé son public et les fans sont légion. D’ailleurs, la communauté est tellement en effervescence qu’elle déborde d'idées, parfois glaçantes, mais toujours amusantes sur le papier. Il y a quelque temps, beaucoup de voix se sont élevées pour réclamer une fonctionnalité dérangeante dans son concept, mais très drôle sur le papier lorsqu’on connait un peu le jeu : le cannibalisme. Oui parce que pourquoi pas. Après tout, être alpiniste c’est parfois devoir faire des choix difficiles, comme manger un de ses potes pour grimper toujours plus haut. À l’époque, le studio avait répondu qu’il n'était juste pas possible d’ajouter le cannibalisme à Peak, mais ça, c’était avant.

Oui, ça devait certainement être un petit coup fait exprès pour surprendre les fans puisqu’il est maintenant possible de manger ses camarades. Lorsque la faim se fait trop forte, nos amis nous apparaissent alors comme de la nourriture avec laquelle il est possible d'interagir pour croquer un morceau. Le hic, c’est que si votre faim est assouvie, votre coéquipier passera l’arme à gauche. Mais après tout, si c'est le prix à payer pour sauver ses miches l’expédition, alors soit. Cet ajout n'est d'ailleurs pas le seul puisque le patch comprend aussi plusieurs ajouts de nouvelle options de jouabilité et une tonne de corrections de bugs divers et variés. Les détails se trouve sur la page Steam.

Source : Aggro Crab via Steam et X.com