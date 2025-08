Le temps passe, et les jeux phares d’autrefois laissent progressivement la place à de nouveaux venus. Après Among Us, Fall Guys, Lethal Company ou encore Phasmophobia, c’est ainsi au tour de Peak de devenir le jeu phénomène du moment, adoubé par des millions de joueurs comme par la scène Twitch. Il faut dire aussi que ses créateurs, Aggro Crab, savent comment entretenir leur communauté, en témoigne l’arrivée récente d’une fonctionnalité très réclamée : le cannibalisme. Et ce n’est pas fini, puisque Peak continue aujourd’hui de se mettre à jour.

Peak se met à jour, le cannibalisme concerné

Bon, on vous prévient tout de suite : il ne s’agit « cette fois que d’une petite » mise à jour. Pas de nouvelle fonctionnalité au programme pour Peak donc, mais simplement quelques correctifs destinés, notamment, à ajuster celle du cannibalisme. Car si le studio se dit « heureux que vous aimiez vous manger les uns les autres », il reconnait tout de même qu’en l’état, « c’est UN PEU trop ». « Alors maintenant que vous vous êtes tous amusés, nous introduisons quelques changements dans le cannibalisme pour le rendre un peu moins fou » assure-t-il.

Car si l’ajout de cette fonctionnalité, à l’origine née d’une simple blague, a été accueillie à bras ouverts par la communauté de Peak, certains joueurs désirent peut-être malgré tout pouvoir continuer à jouer sans prendre le risque « d’être vu comme un poulet » par les autres. C’est pourquoi Aggro Crab a introduit une nouvelle option permettant de désactiver le cannibalisme, à retrouver directement via le menu principal du jeu. Car notez tout de même qu’en l’absence d’action de votre part, celui-ci reste activé par défaut.

Des correctifs également de la partie

Naturellement, le studio a alors également profité de l’occasion pour apporter quelques correctifs supplémentaires à Peak, de sorte à améliorer les performances du jeu et ajuster certaines mécaniques de gameplay. Voici le patch notes détaillé des autres nouveautés :

Équilibre

Amélioration du calcul des dégâts de chute lors d’une glissade pour être plus indulgent.

Les joueurs de Peak deviennent maintenant cannibales à partir de 70% de faim plutôt que 60%.

Les joueurs subissent désormais 10% de malédiction lorsqu’ils cannibalisent, contre 5% auparavant.

Correctifs

Correction d’un problème faisant que les joueurs avaient des performances réduites depuis le dernier patch (« C’est parce que le modèle de poulet était toujours actif sur votre corps, juste invisible… Je suis un mauvais programmeur parfois, ok ? » ironise alors l’un des développeurs de Peak)

Correction potentielle des crashs que certains joueurs pouvaient rencontrer à mi-chemin du volcan, et amélioration des performances pour ceux qui n’ont pas de crash.

Pour bénéficier de toutes ces mises à jour, il vous suffit alors d’installer le patch 1.11.a de Peak, désormais disponible sur Steam.

Source : Aggro Crab