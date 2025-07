« Pourquoi ce stupide jeu de jam s’est-il vendu à plus d’exemplaires qu’Another Crab’s Treasure ? ». Ces propos, que l’on doit aux créateurs de Peak, ne pourraient pas mieux traduire la surprise ressentie par Aggro Crab face à l’engouement reçu par le titre. En effet, alors que ce dernier a été développé sans aucune prétention lors d’une game jam, il rencontre aujourd’hui un succès phénoménal sur Steam, où il s’est écoulé à plus de deux millions d’exemplaires en l’espace de neuf jours. Et forcément, cela donne des idées au studio pour la suite.

Du contenu inédit pourrait arriver dans Peak à l’avenir

Dans un long post publié sur la plateforme de Valve, les développeurs de Peak ont en effet annoncé qu’ils étaient actuellement en train de réfléchir à la possibilité de travailler sur de futures mises à jour à l’avenir. Car s’ils n’avaient absolument pas anticipé un tel engouement pour le titre, ils ont désormais à cœur d’entretenir ce succès avec l’ajout potentiel de nouveaux contenus. Mais attention, comme ils le précisent : ils n’en sont encore qu’à « un stade très précoce ». De fait, ils n’ont pour l’instant aucun détail supplémentaire à partager.

Ils ajoutent cependant : « Nous avons noté le plus grand nombre possible de suggestions que nous avons reçues de la communauté. Nous ne pourrons pas toutes les réaliser, mais nous sommes impatients de voir ce que nous apporterons à Peak » se réjouissent les développeurs. « Les possibles mises à jour pourront aller de nouvelles fonctionnalités de qualité de vie à du nouveau contenu, en passant par tous les ajouts amusants que nous souhaitions concrétiser dès le départ » précisent-ils ensuite.

Le studio a plein d’idées

S’il n’est pas encore en mesure de déterminer quand cela arrivera, le studio en profite au passage pour annoncer qu’une localisation est en approche. Cela devrait donc faire plaisir aux joueurs de Peak allergiques à l’anglais, qui est la seule langue disponible à l’heure actuelle. De même, face à l’engouement suscité par le titre, Aggro Crab n’a pas pu résister à l’envie de produire du Merch autour du jeu. « Nous avons quelques idées en tête. C’est une autre chose que nous n’avions pas prévue de faire, mais l’enthousiasme de la communauté nous a permis d’envisager des choses très intéressantes… Restez à l’écoute ! ».

Avant cela, la priorité sera toutefois aux correctifs. Actuellement, le studio planche ainsi sur un patch destiné à corriger les bugs et à améliorer la stabilité de Peak, en particulier pour les utilisateurs d’AMD. Des problèmes de déconnexion/reconnexion intempestives, de crashs, de soucis de micro/audio et enfin d’optimisation et de performances sont notamment à l’étude. « Nous sommes encore une petite équipe, c’est pourquoi nous apprécions votre patience pour la vitesse à laquelle nous traitons les bugs » concluent les développeurs.

