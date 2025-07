Avec plus de deux millions d’exemplaires vendus en l’espace de neuf jours, Peak est à n’en pas douter l’un des titres les plus populaires du moment sur Steam. D’ailleurs, devant le succès inattendu rencontré par son jeu d’escalade coopératif, Aggro Crab a finalement décidé de commencer à réfléchir sur la possibilité de travailler sur de nouveaux contenus, qui pourraient faire l’objet de futures mises à jour. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs ne manquent pas d’idées loufoques pour le studio.

Du cannibalisme dans Peak ? Le studio répond

En effet, dans un communiqué publié il y a quelques jours, les créateurs de Peak avaient notamment invité la communauté du jeu à leur faire part de toutes leurs suggestions. De cette manière, le studio pourrait ainsi déterminer s’il est possible de les concrétiser ou non un jour ou à l’autre. Et cela n’est visiblement pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque certains joueurs n’ont alors pas hésité à partager toutes leurs demandes les plus folles. Parmi elles notamment : la possibilité d’inclure dans l'expérience… du cannibalisme.

« Les gars, on ne peut pas inclure du cannibalisme dans Peak » s’est alors indigné Aggro Crab avec humour dans un tweet publié dans la foulée. Et autant dire que ce dernier n’a pas manqué de susciter de nombreuses réactions auprès de la communauté, qui semble bien décidée à faire plier le studio. « Je ne crois pas que ce soit un ‘non’ direct, il y a peut-être une chance » a par exemple répondu l’un des internautes. « Les premiers alpinistes auraient été déçus d’entendre ça » assure un autre, tandis qu’un troisième ajoute : « Vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas ? ».

Face à toutes les réponses au tweet, les créateurs de Peak se sont alors fendus d’un autre court message, « hmm », suivi d’un troisième : « Je n’arrive pas à croire que le cannibalisme est ce qui va nous permettre d’atteindre les 100K [abonnés] sur ce site ». Se pourrait-il que ce qui était à l’origine une blague absurde finisse par devenir une véritable mécanique ? À ce stade, rien n’est impossible. Mais en tout cas, une chose est sûre : les développeurs du jeu ont l’art et la manière de communiquer pour en faire la promotion.