Plus envie de passer à la PS6 ? Eh bien c'est le timing idéal pour investir dans un PC avant que les prix ne grimpent d'un coup. Vous n'avez plus beaucoup de temps.

La mise à mort du physique du côté de PlayStation – et donc de la PS6 à venir – dès 2028 amène les joueurs à se questionner sur leur future plateforme. Cette décision radicale de Sony pourrait bien en convaincre certains à finalement virer vers un PC, compte tenu de la flexibilité que cela apporte. Or, c'est justement le bon moment pour s'en offrir un puisque les prix vont exploser sous peu.

Un PC plutôt qu'une PS6 ? Foncez avant la hausse des prix

Le prochain trimestre pourrait coûter très cher à celles et ceux qui envisagent de changer leur matériel sur PC. Et pour cause, Insider Gaming rapporte que plusieurs fabricants majeurs vont hausser leur prix pour répondre à l'explosion du court des circuits imprimés. Les concernés ne seraient autre qu'Asus, MSI ou encore Gigabyte. Des acteurs difficiles à esquiver sur le marché en somme.

Dès lors, cette nouvelle hausse devrait amener plus d'un joueur à reconsidérer ses investissements. Même les habitués des écosystèmes consoles pourraient revoir leur position. Les récentes annonces de Sony concernant l'arrêt du support physique dans moins de deux ans voit une grande de contestation émerger au sein du public, certains déclarant tout bonnement qu'ils n'achèteront plus de produits PlayStation et feront donc l'impasse sur la PS6.

Dès lors que les premières infos et les nombreux leaks estiment que la PS6 voudraient rivaliser avec les performances des PC, pourquoi ne pas directement changer de plateforme ? En tout cas, pour toutes celles et ceux qui ont envie de se laisser tenter, c'est probablement le bon moment. On sait déjà que la croissance des coûts de la RAM en raison de l'essor de l'IA a déjà des conséquence. Si cette fois les hausses se répercutent aussi sur les cartes mères, il vaut mieux prévoir dès maintenant l'investissement plutôt que d'attendre. Voici alors nos conseils :

profiter des soldes encore en cours pour acheter votre premier PC ou le matériel dont vous auriez besoin

si vous avez déjà un PC, acheter maintenant une carte mère compatible avec les futures générations de processeurs

surveiller les packs incluant un CPU et une carte mère pour un investissement plus compétitif

Carte mère ROG Pulse B860. © ASUS.