Si vous avez envie de vous faire un braquage à la HEAT, sachez que bientôt vous pourrez poser les mains sur PayDay 3. Mieux vous pourrez poser les mains dessus gratuitement et avant tout le monde grâce à l'annonce de l'existence d'une bêta. Elle est pas belle la vie ? Après de nombreuses années, le FPS coopératif est enfin de retour.

Une bêta pour jouer à PaySay 3 à l'avance

On peut donc apprendre que les joueurs PC et Xbox Series X/S pourront essayer Payday 3 avant sa date de lancement en septembre dès la semaine prochaine (à l'écriture de cette news) soit du mercredi 2 au lundi 7 aout. Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant pour tenter de remporter leur place à cet événement. Pour cela vous avez 2 possibilités qui s'offrent à vous selon votre support :

Steam Store page : https://store.steampowered.com/app/1272080/PAYDAY_3/

: Xbox Insider Hub App : https://apps.microsoft.com/store/detail/xbox-insider-hub/9PLDPG46G47Z

C'est une bêta fermée, il y aura donc une sélection et vous n'êtes pas assuré d'avoir une place pour jouer à PayDay 3. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Et comme c'est entièrement gratuit...

Quel contenu pour la bêta ?

Au sein de cette bêta vous pouvez retrouver le gang original des deux premiers jeux à savoir Dallas, Hoxton, Chains et Wolf. Les personnages sont tous jouables, chacun possédant ses propres capacités. Vous pourrez aussi accéder à « No rest for the wicked», un casse classique pour PayDay 3, qui demandera aux joueurs de voler l’argent présent dans le coffre d’une banque. Ils auront le choix entre s’infiltrer et récupérer le butin sans être repérés ou bien alors faire du bruit afin de prendre part à l’expérience d’un braquage à New York City. Pour l'occasion, tous les modes de difficultés seront jouables, le niveau maximal sera fixé à Infamie niveau 22 et le niveau de progression des armes ira jusqu’à 8. Cerise sur le gâteau, cette bêta est aussi une bonne opportunité de voir si le jeu vous plait. Auquel cas vous pouvez ensuite précommander PayDay 3 pour obtenir obtenez en jeu le sac de butin Trifecta qui comprend le costume « Obsidian Glitz » et le masque « Venomous Verdigris ». Dans tous les cas, le gang masqué sera de retour le 21 septembre 2023 sur PC via le PC Game Pass, Steam et Epic Games Store, ainsi que sur Xbox Series, Xbox Game Pass et PS5. Pour le moment le titre ne semble pas être prévu sur Nintendo Switch.