Toujours en early access, Path of Exile 2 a pour rappel accueilli une nouvelle saison, baptisée l'Aube de la Chasse. Celle-ci a rajouté une tonne de nouveautés comme la classe Chasseuse, cinq classes Ascendance, plus de 100 nouveaux moyens de créer des builds fous, un tas de nouveaux objets uniques, de nouvelles mécaniques et un endgame étendu. Un colossal programme donc, qui risque d'occuper les Éxilés pendant de très longues heures en attendant la sortie eu jeu en 1.0. Pour célébrer le déploiement de cette mise à jour majeure, Grinding Gear Games vous propose de découvrir tout cela tout en pouvant réclamer des contenus gratuits.

Path of Exile 2 adoucit votre douleur avec des cadeaux

Lancé en early access en décembre dernier, Path of Exile 2 a connu un chaleureux accueil de la part des fans de hack'n slash. Celles et ceux déçus par Diablo 4 ont alors retrouvé dans cette suite ce qu'ils appréciaient dans ce qu'on appellait auparavant les « Diablo-Like ». À savoir un univers sombre, un gameplay plaisant permettant une variété folle des builds, mais aussi un challenge de taille, notamment contre des boss que le genre Dark Souls n'aurait pas renié.

Path of Exile 2 en est maintenant à sa nouvelle ligue, ou saison, nommée l'Aube de la Chasse, centrée sur la chasse et les esprits, avec un florilège de changements et nouveautés pour pimenter l'expérience. Peut-être un peu trop, si l'on en croit les évaluations récentes des joueurs. Beaucoup reprochent en effet à cette mise à jour majeure d'avoir totalement cassé des builds qu'ils avaient passé de très longues heures à créer. D'autres trouvent également que le jeu a sérieusement perdu en rythme et que la difficulté se montre maintenant nettement moins gratifiante. Il faudra peut-être donner du temps à l'Aube de la Chasse pour déployer son potentiel. En attendant, Grinding Gear Games propose donc à tout un chacun de récupérer des cadeaux gratuits via deux campagnes Twitch Drops d'ici au 19 avril.

Comment récupérer les contenus gratuits POE 2 sur Twitch ?

Ces deux campagnes Twitch Drops en lien avec Path of Exile 2 dureront ainsi respectivement d'aujourd'hui jusqu'au 12 avril à 14h, puis du 13 avril à 14h jusqu'au 19 avril à la même heure. Voici ce que chacune proposera, et comment les obtenir gratuitement :

Campagne en cours jusqu'au 12 avril : Familier Noble Cerf Azmeri - regarder un stream partenaire pendant trois heures

- regarder un stream partenaire pendant trois heures Campagne du 13 au 19 avril : Accessoire dorsal Trophée de Chasse et Monture Garde d'Honneur Rhoa - regarder un stream peandant trois heures

Rendez-vous sur cette page pour trouver un streamer partenaire avec les campagnes Twitch Drops de Path of Exile 2, reconnaissable via la mention [DROPS] dans le titre de son stream. N'oubliez également pas de lier votre compte Twitch à celui de la plateforme sur laquelle vous jouez à POE 2.

