Toujours en early access, Path of Exile 2 va très bientôt accueillir une nouvelle grosse mise à jour comportant de nombreux changements importants et demandés par la communauté.

Début avril dernier, Path of Exile 2 inaugurait la saison l'Aube de la Chasse avec une mise à jour d'envergure, ajoutant la classe Chasseuse, ainsi que de nombreuses nouveautés, notamment dans le endgame. En attendant une prochaine injection de contenu aussi importante, Grinding Gear Games va bientôt déployer une grosse mise à jour visant à peaufiner l'early access de son nouveau titre phare.

Importantes améliorations de la chasse pour Path of Exile 2

L'arrivée de l'Aube de la Chasse dans Path of Exile 2 n'a pas totalement conquis les joueurs. Beaucoup reprochaient en effet à cette mise à jour majeure de rendre le jeu encore plus lent et difficile, notamment en nerfant certains builds jugés beaucoup trop puissants. Proche de sa communauté, le studio Grinding Gear Games a scrupuleusement pris en compte ces retours et promettait de revoir sa copie. Un mois après les faits, cela se traduit notamment par la mise à jour 0.2.0h à venir d'ici la fin de la semaine.

Nombre des changements de cette nouvelle mise à jour de Path of Exile 2 s'intéressent au endgame. On peut notamment citer les Brèches, qui feront apparaître les ennemis de manière moins étouffante, et surtout l'ensemble du butin gagné à la fin de l'événement. En parlant de butin, celui-ci devrait tomber de manière plus satisfaisante, en particulier s'agissant des gemmes de niveau 20 et les Orbes de Joaillier Parfaites. De même, les Exilés Renégats et les Esprits Azmériens, deux nouveaux événements ajoutés par la saison L'Aube de la Chasse devraient être plus cohérents dans leur fonctionnement.

Enfin, la mise à jour 0.2.0h de Path of Exile 2 apportera de salutaires changements de type qualité de vie, comme de nouveaux onglets pour le coffre. L'onglet Rituel permettra d'y stocker des fragments de Présage et d'Audience avec le Roi, tandis qu'un autre onglet permettra d'y stocker runes, talismans et cœurs d'âmes, avec en prime un bouton pour améliorer les runes sans avoir à passer par la forge. Pour plus de détails, rendez-vous sur l'article de blog dédié à la prochaine grosse mise à jour de Path of Exile 2 sur le site officiel de la licence, également cité en source ci-dessous.

© Grinding Gear Games

Source : Site officiel de Path of Exile