Relativement discret depuis un certain temps, le free to play Path of Exile 2 a profité du State of Play pour revenir sur le devant de la scène, et Diablo 4 peut avoir du souci à se faire.

La suite tant attendue du hack'n slash gratuit à succès de Grinding Gear Games a passé une tête lors du State of Play pour se fendre de plusieurs bonnes nouvelles. Path of Exile 2 arrive donc bientôt, et ce tant sur PC que sur consoles, avec toutes les bonnes choses que ça implique.

Pluie de loot et de bonnes nouvelles pour Path of Exile 2

Path of Exile 2 se fait désirer depuis très longtemps par les fans de hack'n slash, et Diablo 4 s'en frotte pour l'instant les mains. Mais l'arrivée de son frère-ennemi gratuit approche à grands pas, comme nous l'avons vu lors du State of Play. Grinding Gear Games en a ainsi profité pour annoncer que son prochain jeu phare arrivera bientôt non seulement sur PC, mais également sur PS5 et Xbox Series. Après une bêta retardée, nous apprenons ainsi qu'il arrivera en early access fin 2024.

Qui dit versions PC et consoles dit par ailleurs que le jeu gratuit de Grinding Gear Games comprendra toutes les fonctionnalités que l'on attend. Du cross-play au cross-plateformes en passant par la coopération en écran splitté, le hack'n slash free-to-play pourra être apprécié de bien des manières par le plus grand nombre. Nous avons également pu voir un peu plus de gameplay. Celui-ci s'annonce toujours aussi nerveux, avec une direction artistique particulièrement aguicheuse pour compléter le tableau.

Les amateurs de hack'n slash et du premier opus vont donc devoir faire preuve d'un peu de patience avant de se ruer sur cet early access particulièrement attendu.