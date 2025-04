Après un lancement en early access en fanfare, Path of Exile 2 s'est attiré les foudres des joueurs avec sa dernière mise à jour majeure, et le studio répond à leur colère.

Lors de sa sortie en early access le 6 décembre, Path of Exile 2 a globalement été accueilli en triomphe, avec des pluies d'évaluations très positives, et surtout un nombre record de joueurs connectés simultanément. Mais le lancement de l'énorme mise à jour baptisée L'Aube de la Chasse a eu l'exact effet opposé. Les joueurs ont en effet adressé de vives critiques aux changements apportés par cette dernière. Comme à son habitude, le studio Grinding Gear Games a rapidement réagi pour tenter de rassurer son monde. Voyons tout cela plus en détail.

Les joueurs de Path of Exile 2 en colère, le studio tente de chasser leurs doutes

La mise à jour majeure de l'Aube de la Chasse a introduit de nombreuses nouveautés dans Path of Exile 2, comme la classe Chasseuse, cinq classes Ascendance, une foultitude de gemmes de soutien et de nouveaux items pour renforcer la diversité des builds, et de nombreuses nouvelles mécaniques durant la progression et le endgame. Elle a également apporté de nombreux ajustements qui ont grandement déplu aux joueurs présents depuis le lancement du jeu en early access. La communauté des Éxilés reproche maintenant au titre d'être devenu beaucoup trop lent, avec des ennemis disposant de beaucoup trop de points de vie, notamment les boss. Enfin, de nombreux builds auparavant puissants, qui ont pris un temps considérable à développer, sont maintenant presque obsolètes.

Grinding Gear Games s'est donc fendu d'un long article de blog sur le site officiel de Path of Exile 2 pour signaler que des ajustements sont en cours de déploiement suite aux nombreux retours négatifs des joueurs. Parmi les plus notables, on peut relever le fait que la Chasseuse ne devrait plus autant compter sur sa mécanique unique de Parade pour être efficace, beaucoup de joueurs trouvant cela peu satisfaisant à utiliser. De même, les classes centrées sur les serviteurs devraient également retrouver un peu de leur puissance perdue suite à la dernière mise à jour. Le studio entend par ailleurs grandement revoir à la baisse les points de vie des ennemis, pour améliorer le rythme global du jeu. Cela passera également par des zones moins grandes et fastidieuses à explorer.

Enfin, Grinding Gear Games travaille sur l'amélioration des performances de Path of Exile 2, notamment s'agissant de son instabilité en raison de crashes et déconnections intempestifs. Certains de ces changements sont d'ores et déjà déployés, et d'autres viendront plus tard. Reste à voir si cela suffira à rassurer ou non les joueurs.

Source : Site officiel de Path of Exile 2