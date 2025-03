Quatre mois après sa sortie en early access, Path of Exile 2 annonce l'arrivée très prochaine d'une tonne de changements et nouveautés, ça promet du lourd.

Sorti en fanfare le 6 décembre dernier en early access, Path of Exile 2 se montrait déjà massif et se présentait comme un digne successeur de Path of Exile premier du nom. Les fans de hack'n slash à la Diablo avaient déjà de quoi faire avec trois Actes sur six de la campagne, le endgame, six classes disponibles et une myriade de possibilités pour créer des builds totalement délirants. Mais ce n'était que le début de l'aventure pour Grinding Gear Games, qui présente donc aujourd'hui une nouvelle saison, baptisée L'Aube de la Chasse, à venir le 4 avril prochain (soit le même jour qu'une certaine mise à jour gratuite monstrueuse pour Monster Hunter Wilds). Celle-ci apporte un florilège de nouveautés au jeu, qui risquent de grandement titiller la curiosité des amateurs du genre. On sort de la Voie de l'Exil pour vous détailler tout cela.

Une nouvelle classe part en chasse dans l'early access de Path of Exile 2

Commençons forcément directement par l'ajout le plus excitant annoncé pour la saison de l'Aube de la Chasse sur l'early access de Path of Exile 2 : une toute nouvelle classe ! Le nom de la saison vous aura peut-être mis la puce à l'oreille, puisqu'il s'agit en effet de la Chasseuse. Il s'agit d'une guerrière des tribus, bannie pour avoir utilisé une gemme de pouvoir pour défendre son foyer et calmer les esprits. D'un point de vue gameplay, elle se présente comme une classe hybride corps-à-corps et à distance, en maniant une lance dans une main, et un bocle dans l'autre.

On peut ainsi en quelque sorte comparer cette nouvelle classe de Path of Exile 2 avec l'Amazone de Diablo 2, avec quelques soupçons du Féticheur de Diablo 3. La Chasseuse vient avec plus de 20 nouveaux sorts uniques, qui encouragent la synergie entre attaques au corps-à-corps et jets de lance, comme une bourrasque aveuglante sur sa position, qui explose lorsqu'elle s'en éloigne. Pour se défendre, son bocle introduit également une toute nouvelle compétence : le blocage. La Chasseuse pourra ainsi encaisser quelques coups, qui viendront renforcer certains de ses sorts.

Comme les autres classes de Path of Exile 2, la Chasseuse dispose de sorts maniant divers éléments comme le feu ou la foudre. Elle ajoute également à son arsenal le saignement, avec des résultats dévastateurs et un gameplay faisant la part belle à l'agilité. Enfin, du fait de son affinité avec les esprits, elle pourra dompter des bêtes (même des ennemis d'élite), pour en faire des alliés au combat. Voici donc une classe définitivement à surveiller lorsqu'elle arrivera dans le jeu.

De nouvelles classes Ascension et un tas de nouveaux items pour des builds uniques

À l'instar des autres classes disponibles sur Path of Exile 2, la Chasseuse vient également avec deux classes Ascension, qu'il faudra débloquer via des défis au fil de la progression. Ces Ascensions permettront de drastiquement changer le gameplay de la Chasseuse, pour offrir en réalité trois nouvelles classes en une. Nous avons d'un côté la Ritualiste, qui embrasse les traditions sombres de sa tribu. Elle ajoute à ce titre à son arsenal la capacité de sacrifier des ennemis ou son propre sang pour décupler ses pouvoirs. À l'inverse, nous avons l'Amazone, qui renforce grandement ses capacités de combat à la lance pour la rendre encore plus redoutable.



La Chasseuse n'est toutefois pas la seule à recevoir une attention particulière dans Path of Exile 2. Trois classes déjà présentes dans le jeu reçoivent également une nouvelle classe Ascension. Nous avons d'abord le Forgeron pour le Guerrier, qui pourra littéralement se forger des armes et des armures pour être prêt à toutes les éventualités en combat. Arrive ensuite la Liche pour la Sorcière. Celle-ci embrasse la non-mort, afin de devenir une puissante nécromancienne comptant sur son bouclier d'énergie pour déverser d'effroyables sorts à volonté, au péril cependant de sa santé. Enfin, le Mercenaire peut maintenant devenir un Tacticien, capable de poser des pièges ou encore renforcer ses alliés, pour offrir une classe redoutable en combat, tout en étant très appréciée dans un groupe d'autres Exilés.





En plus d'une nouvelle classe et de cinq Ascensions, l'Aube de la Chasse ajoute également dans Path of Exile 2 un florilège de nouveaux équipements Uniques, pour renforcer lesdites classes, ou encore renforcer une diversité déjà délirante de builds. De quoi encore donner envie de partir à la chasse au loot des heures durant.

De nouvelles mécaniques saisonnières en lien avec la traque et les esprits

En parlant de nouveaux objets Uniques, la saison de l'Aube de la Chasse introduit également de nouvelles mécaniques saisonnières qui vous permettront d'en looter efficacement... si vous le pouvez. De nouveaux ennemis vont en effet vous traquer, tant durant la campagne qu'en endgame, prenant la forme d'Exilés qui ont succombé aux ténèbres. Il s'agira donc d'adversaires très puissants imitant chacune des classes jouables, et portant sur eux des objets Uniques affichés sous leur barre de vie. Il s'agira en quelque sorte de combats en Joueur contre Joueur, mais gérés par une intelligence artificielle visiblement redoutable.

Autre nouvelle mécanique saisonnière à venir dans Path of Exile 2 : des esprits hantant le monde, une fois encore durant la campagne comme en endgame. Il vous faudra purifier divers esprits, qui vont cependant se défendre en possédant les ennemis qu'ils croisent. Après un certain temps, ils prendront la forme d'un redoutable ennemi d'élite, voire un boss. Survivre à l'expérience et exorciser l'esprit sera récompensé par une jolie pluie de butin. L'exercice s'annonce cependant ardu, et l'esprit risque de s'enfuir si vous n'en venez pas assez rapidement à bout.

Path of Exile 2 : Endgame

On termine le tour d'horizon de la myriade de changements apportés par la saison de l'Aube de la Chasse dans Path of Exile 2 avec, logiquement, le endgame, ou l'Atlas pour les intimes. Déjà conséquent dans son itération actuelle de l'early access, cette mécanique centrale de tout bon hack'n slash évolue encore, en partie suite aux retours de la communauté auprès de Grinding Gear Games. Tout d'abord, on retiendra que l'entrée dans le endgame devrait être bien moins mortelle qu'auparavant. Durant vos premières explorations des maps d'Atlas, vous aurez en effet droit à six portails de réapparition, et donc autant de morts. Attention toutefois, en renforçant une map donnée, le nombre de portails se réduit d'autant, avec un seul portail disponible pour les maps de plus haut niveau.

Ensuite, le endgame de Path of Exile 2 vous offre maintenant deux manières d'explorer l'Atlas. Certaines régions seront maintenant corrompues par la Bête. Explorer des maps corrompues s'accompagne de diverses récompenses. Il est toutefois possible de se rendre au cœur d'une région pour la purifier, et ainsi totalement changer les récompenses offertes par les maps ainsi nettoyées de la corruption.

Enfin, pour les plus puissants Exilés, le endgame de Path of Exile 2 reçoit de nouvelles mécaniques, maps thématiques et boss, pour proposer un challenge à la hauteur des builds les plus fous. Attention toutefois à un excès de confiance, au risque de tout perdre à cause d'une trop grande avarice. Voilà donc qui conclut le récapitulatif de toutes les nouveautés à venir avec la saison de l'Aube de la Chasse sur Path of Exile 2. À noter que le jeu est, dans sa phase d'early access, toujours payant. Il passera cependant free-to-play à sa sortie en 1.0, a priori toujours prévue pour courant 2025 sur PC et consoles Xbox/PlayStation.