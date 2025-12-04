EA avait pourtant été clair : pas de Sims 5 à l’horizon, l’éditeur assurant que tous les efforts restaient concentrés sur Les Sims 4 afin de préserver les sauvegardes historiques et les montagnes de contenus achetés par les joueurs. Et pourtant, un tout autre jeu serait bel et bien en préparation.

L’actualité autour des Sims en ce moment, c’est un peu le Grand Huit. Après l’annonce tonitruante d’un éventuel rachat d’EA qui placerait l’Arabie Saoudite en position ultra-majoritaire (93% des parts), voilà que refait surface le serpent de mer du moment : le fameux Sims 4 Remaster. La semaine dernière, une source plutôt fiable dans la communauté laissait entendre que l’épisode, vieux d’une décennie, s’apprêterait à recevoir un lifting majeur. Et pas un simple ravalement de façade, cette nouvelle version intégrerait enfin plusieurs fonctionnalités réclamées depuis dix ans, dont le sacro-saint monde ouvert.

De quoi imaginer un modèle à la Rainbow Six Siege ou Overwatch, qui ont bénéficié d’énormes refontes visuelles et de gameplay sans forcer les joueurs à sortir à nouveau le portefeuille. Mais avec EA, il ne faut jamais s’emballer trop vite. Ce ne serait finalement ni un remaster, ni un véritable Sims 5, mais un hybride étrange coincé entre les deux. Explications.

Pas de Sims 5, mais un nouveau jeu arriverait

C’est en tout cas ce qu’avance l’utilisateur gloamingthepain, qui aurait travaillé avec EA Firemonkeys, sur les forums d’ATRL. Selon lui, le projet surnommé en interne Project X ne serait ni un remaster, ni un véritable Sims 5 camouflé. Il s’agirait plutôt d’un jeu distinct, même si une bonne partie de l’existant serait reprise. On retrouverait quelques nouveautés longtemps réclamées par la communauté, comme un monde ouvert, des quartiers jusqu’à trois fois plus animés que dans l’épisode actuel, et des graphismes revus, proches des premières démos de Project Rene, celles au style plus moderne, pas les versions mobiles édulcorées récemment montrées.

En réalité, ce Sims 4.5 serait tout simplement le mode solo de Project Rene, désormais prévu pour être vendu séparément. Oui, vendu. La source laisse entendre qu’une forme de rétrocompatibilité pour les extensions déjà acquises et les sauvegardes, mais il faudrait bel et bien repasser à la caisse. S’ils choisissent de l’appeler Les Sims 5 pour simplifier, il ne faudrait pourtant pas s’attendre à une vraie suite. Le jeu serait une version plus épurée des Sims 4, intégrant certaines fonctionnalités très demandées… mais en abandonnant d’autres. « Le jeu sera toutefois plus simpliste que Les Sims 4 à bien des égards. Le solo de Project Rene n’a jamais été conçu pour concurrencer Les Sims 4, mais pour proposer une variante plus simplifiée et centrée sur le multijoueur, afin de conserver Les Sims 4 comme le jeu solo phare. », explique cette même source.

Aperçu officiel de Project Rene, qui serait la direction prise par Les Sims 4.5

Bientôt la mise à mort du jeu actuel ?

Derrière ce repositionnement, le nerf de la guerre resterait financier. Avec son moteur vieux de dix ans, ses couches de code imbriquées et ses bugs qui se multiplient au même rythme que les packs d’extension, Les Sims 4 est devenu trop coûteux à maintenir. EA chercherait donc à poser une nouvelle fondation technique, plus stable, capable notamment d’identifier plus intelligemment les problèmes causés par les mods et les bugs qui en découlent, un gouffre à ressources pour les équipes QA. L’éditeur envisagerait ainsi de mettre progressivement fin au développement du jeu actuel, en transférant une partie du contenu prévu pour Project Rene vers ce Sims 4.5. Selon cette même source, ce nouveau jeu serait prévu d’ici la fin 2026. Comme toujours, rappelons que si la rumeur fait beaucoup de bruit dans la communauté, toutes ces informations restent à prendre avec les pincettes d’usage tant qu’EA n’a rien officialisé.

Source : gloamingthepain