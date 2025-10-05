Outre Resident Evil de Capcom et Silent Hill de Konami, une autre licence horrifique japonaise avait grandement marqué les esprits à la fin des années 90, cette fois par Square Enix : Parasite Eve. Inspirée de l'œuvre littéraire éponyme d'Hideaki Sena, elle avait forte impression en mêlant horreur et J-RPG dans une histoire aussi passionnante que dérangeante. Malheureusement, les jeux suivants n'ont clairement pas eu le même succès que l'iconique premier épisode, faisant tristement tomber la franchise dans l'oubli. En attendant un éventuel remake soi-disant dans les cartons, voici un jeu qui s'en inspire largement et qui pourrait ravir les fans en manque.

Un successeur spirituel de Parasite Eve se dévoile

Grâce à sa dynamique RPG permettant de créer différents builds et donc rendre chaque revisite des jeux toujours fraîche, Parasite Eve fut en son temps considérée comme l'une des licences les plus influentes du genre des jeux d'horreur. Cela fait cependant plus d'une décennie qu'on a plus entendu parler de cette marque forte de Square Enix, à l'exception de quelques murmures évoquant la possibilité d'un remake du premier épisode sorti en 1998.

À défaut d'un retour officiel de Parasite Eve, un jeu tout récemment annoncé est clairement ce qui s'en rapproche le plus, de son nom à son gameplay, en passant par son ambiance et même son protagoniste principal : Parasite Mutant, développé par IceSitruuna et attendu courant 2026, pour l'heure seulement sur PC et PS5. L'histoire suit Nova, une agente psionique ressemblant beaucoup à s'y méprendre à Aya Brea, personnage principal du jeu original, envoyée sur une île abandonnée pour enquêter sur des activités paranormales.

Si Parasite Mutant présente des graphismes dignes d'un anime, son atmosphère, la conception de ses ennemis et surtout son gameplay mélangeant RPG et survie ressemblent aussi fortement à ceux de Parasite Eve, mais avec quelques améliorations bienvenues. Par exemple, le jeu introduit le système Active Time Chain, une version modernisée du système classique de combat actif présent dans de nombreux JRPG des années 90, dont justement Parasite Eve. Voici donc un titre définitivement à surveiller pour les fans de l'emblématique jeu original.

