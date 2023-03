Quelle époque pour les fans de jeux d'horreur ! Alors que Resident Evil 4 Remake sort aujourd'hui, le Future Games Show Spring Showcase nous a régalé dans ce domaine avec des mises à jour de titres existants. Parmi toutes les annonces, le nouveau trailer de Paranormal Tales. Une production ultra réaliste qui devrait bien faire flipper.

Un trailer cauchemardesque pour Paranormal Tales (P.T)

Après une trop longue période de disette, les jeux d'horreur se bouscule au portillon sur cette génération. Et tant mieux diront les fans du genre, dont votre serviteur fait partie. Rien qu'hier, le Future Games Show Spring Showcase a présenté un trailer de Fort Solis, une production avec un casting vocal très prometteur, et Decarnation. Un soft français glauque et original qui promet d'ores et déjà des énigmes « cryptiques ».

Mais celui qui a particulièrement retenu l'attention des spectateurs de la conférence, c'est Paranormal Tales ou P.T. Malgré cette abréviation, non, ce n'est un plan secret ultra confidentiel d'Hideo Kojima pour ressusciter son projet avorté par Konami. Il a bien assez à faire avec Death Stranding 2 et Overdose, qui serait l'exclusivité Xbox cloud gaming.

Non pour le coup, Paranormal Tales est un jeu d'horreur développé et édité par le studio indé Digital Cybercherries. Et il semble avoir tout d'un grand avec son rendu ultra réaliste, obtenu grâce à l'Unreal Engine 5. En visionnant la bande-annonce, on pense immédiatement au Projet Blair Witch qui a initié la vague des films found-footage. Ces longs-métrages immersifs où l'on voit l'action à travers la caméra d'une bande de jeunes partis enquêter sur une sorcière par exemple.

Et c'est tout le concept de Paranormal Tales : nous faire vivre plusieurs expériences par l'intermédiaire de fichiers vidéo extraits d'une bodycam, d'un smartphone ou d'une VHS.

Le comité des archives d'Horror Cam a récupéré plusieurs fichiers vidéo. Chaque fichier est une expérience autonome dans laquelle vous jouez ce qui est arrivé aux personnes qui ont enregistré ces fichiers. Vivez l'horreur du point de vue d'une bodycam, de smartphones et de caméras VHS. Via Steam.

Un genre avec lequel la franchise Outlast a déjà joué à plusieurs reprises.

Une touche Paranormal Activity et Projet Blair Witch

Quelqu'un qui frappe à une porte au rez-de-chaussée, interpellant le personnage de cette histoire qui découvre bien entendu sa cuisine sens dessus dessous, une coupure d'électricité tous les ingrédients sont là. Un enregistrement qui semble plus surfer sur le phénomène Paranormal Activity.

La précédente vidéo, qui apparaît provenir du même enregistrement, faisait plus penser au Projet Blair Witch avec cette femme immobile, dos tourné, et cette petite excursion dans les bois pour retrouver un chien.

Paranormal Tales a donc de solides arguments pour instaurer un climat de peur terrifiant, et être responsable de crises cardiaques par dizaine, mais on ne pourra en être certain qu'à la sortie. Un lancement qui est calé plus tard dans l'année sur PC via Steam. Quant aux consoles, il faudra attendre une éventuelle annonce du studio.